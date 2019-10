Belen Rodriguez e De Martino | vacanza alle Maldive in un resort a cinque stelle

Belen Rodriguez e Stefano De Martino volano alle Maldive. La vacanza è extra lusso - : Serena Granato Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi una vacanza da sogno alle Maldive, così come viene mostrato dalla modella argentina tra le sue Instagram stories Una delle coppie più discusse dello showbiz nostrano, nelle ultime ore, fa parlare di sé, per essere atterrata in un vero e proprio paradiso terrestre. Tra un impegno e l'altro, la coppia ha deciso di concedersi una vacanza all'insegna del sano relax e ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : 'fuga' in un posto top secret - Santiago coi nonni : Dov'erano diretti Belen Rodriguez e Stefano De Martino un paio di giorni fa? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip dopo aver visto le tante Stories che l'argentina ha pubblicato su Instagram durante il viaggio in aereo che stava facendo con il marito. Dopo aver condiviso molti momenti della tratta extra lusso che lei il napoletano hanno fatto, la showgirl è sparita dai social network: non si conosce, perciò, ancora ...

#Tusiquevales 6 – Prima puntata del 19 ottobre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni in diretta su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Prima puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La scorsa stagione ha ...

Belen Rodriguez hot in lingerie tra le statue. Ma i fan notano un particolare strano : Belen Rodriguez hot in lingerie e la foto tra le statue che fa impazzire i fan. La showgirl argentina è stata protagonista di un servizio fotografico per una azienda di abbigliamento intimo e ha scattato alcune foto hot. Lei in reggiseno e mutandine sexy tra una serie di statue finite a terra, quasi svenire davanti alla sua bellezza. Lo scatto postato su Instagram da Belen non è ovviamente passato inosservato. In poche ore ha raccolto migliaia ...

Hai fatto arrabbiare Stefano?. E la foto hot di Belen Rodriguez scatena i fan : Le foto di Belen Rodriguez sono sempre un concentrato di ironia e sensualità. Si sa che alla showgirl argentina piace mettere in mostra e stuzzicare i suoi fan, ma anche i follower molto spesso si trovano a prendere in giro, bonariamente, la compagna di Stefano De Martino. E l’occasione è stata servita su un piatto d’argento grazie a uno scatto molto hot pubblicato su instagram Belen Rodriguez è in posa con indosso solo un completo intimo che ...

“Pazzesca - tutto in mostra”. Belen Rodriguez - sdraiata sul parquet… Immagini da perdere i sensi : C’è da dirlo: ogni volta che Belen Rodriguez pubblica una foto su Instagram il mondo, per un attimo, si ferma. Succede un po’ con tutte le bellissime dei social, ma con l’argentina, sembra proprio che il compiacimento sia trasversale. Che poi, a guardarla bene l’ultima foto, è lei appoggiata al pavimento, occhi chiusi. Intorno a lei, nell’immagine, il fotografo ha messo delle teste di marmo bianche che molti utenti hanno usato per ...

Belen Rodriguez festeggia per i dieci anni di carriera ma dimentica gli amici storici : Attraverso un post dal suo account Instagram Belen Rodriguez, in occasione dei suoi dieci anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha ringraziato il suo staff storico. Nel rendere omaggio a chi...

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ai ferri corti : cos’è successo : Giulia De Lellis e Belen Rodriguez hanno litigato dopo Iannone: il gossip Belen Rodriguez sembrerebbe aver interrotto ogni tipo di rapporto con la sua, ex, amica Giulia De Lellis. Dopo che l’esperta di tendenze ha iniziato una relazione con Andrea Iannone, tra le due non scorre buon sangue. Tant’è che la bella showgirl argentina avrebbe deciso di eliminare dalla sua vita chiunque intrattenga rapporti con l’ex di Andrea ...

Ancora ritocchini per Belen Rodriguez? La verità su Instagram : Belen Rodriguez pubblica il suo primo beauty tutorial su Instagram e risponde alle domande dei fan. Un utente, però, le chiede se abbia mai usato il filler per le occhiaie e la showgirl argentina risponde svelando il segreto del suo look sempre così fresco... Belez Rodriguez di nuovo dal chirurgo plastico? È questa una delle domande che, poche ore fa, un utente di Instagram le ha fatto sul suo profilo social. Tutto è iniziato quando Belen ...

Belen Rodriguez mai vista così : svela i suoi segreti e conquista tutti : Belen Rodriguez finalmente svela tutti i suoi “segreti’ in un interessante make-up tutorial Se c’è una cosa su cui non abbiamo dubbi è la bellezza di Belen Rodriguez. Lei è sicuramente una delle donne più piacenti del mondo dello spettacolo italiano per questo motivo è molto, molto imitata. Sono tante infatti le donne che si […] L'articolo Belen Rodriguez mai vista così: svela i suoi segreti e conquista tutti proviene da ...

Cecilia Rodriguez meglio di Belen : vede il paparazzo e si scopre il seno davanti all'obiettivo - in pubblico : Pizzicata dai paparazzi, Cecilia Rodriguez ha voluto sorprenderli dando spettacolo in pubblico. La sorella minore di Belen Rodriguez è finita sul settimanale di gossip Nuovo con un servizio decisamente insolito. I segugi del direttore Riccardo Signoretti hanno beccato la bella argentina in un negozi

Belen Rodriguez - il vestito aperto fino al fondoschiena. I fan perdono la testa : Belen Rodriguez, la foto col vestito aperto manda in tilt i follower. Di recente la bella argentina e Stefano De Martino erano finiti al centro del gossip per via della possibilità di un loro secondo matrimonio. Belen e Stefano si erano lasciati, ma, dopo vari anni divisi, hanno capito che tra loro c’era ancora dell’amore e sono tornati insieme. Poco dopo si è iniziato a parlare di un loro secondo matrimonio, fatto del quale Belen, ...