Basket | 5a giornata Serie A 2019-2020 | la Virtus infila la quinta | Treviso vince il derby

(Di sabato 19 ottobre 2019) Sono tre gli anticipi delladi unaA che ha in questo momento un’assoluta dominatrice, laBologna. La squadra di Djordjevic si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno, dopo la vittoria contro la Openjobmetis Varese per 87-80. Ancora una grande prestazione di Milos Teodosic, che ha trascinato lacon 19 punti, mentre ai lombardi non sono bastati i 27 punti di un clamoroso Josh Mayo. Match che si è deciso nell’ultimo quarto, con i padroni di casa che hanno toccato il +9, prima della rimonta fino al -3 di Varese. Nel finale poi prima Hunter e soprattutto Teodosic hanno certificato il successo bolognese. Sette anni dopo è tornato ilveneto trae Venezia. A far festa è la De Longhi, che davanti ai propri tifosi trionfa per 90-79 e raggiunge in classifica una Reyer che si conferma troppo altalenante in questo avvio di ...

