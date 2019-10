Barcellona | indipendentisti di nuovo in piazza | cariche della polizia - LA NOSTRA DIRETTA

Per la seconda sera di seguito a Barcellona ci sono stati scontri fra polizia e indipendentisti catalani : Per la seconda sera di seguito ci sono stati scontri a Barcellona fra polizia e indipendentisti catalani , che hanno ripreso a manifestare dopo la dura sentenza emessa ieri dal Tribunale Supremo spagnolo contro 12 leader indipendentisti . A Barcellona circa 40mila

Un secolo di carcere per gli indipendentisti Proteste e cariche all’aeroporto di Barcellona : Condannati i leader separatisti. Scoppia la rivolta: bloccate stazioni e strade. Voli cancellati per gli scontri

Barcellona - proteste contro le condanne agli indipendentisti. Migliaia di persone in strada : Sale la tensione a Barcellona dove continuano le proteste in corso in tutta la città dopo la sentenza di condanna dei leader indipendentisti catalani da parte della Corte Suprema. Anche all’aeroporto internazionale del Prat, dove l’organizzazione Tsunami Democràtic ha convocato i manifestanti per bloccare al Terminal 1 per “mostrare all’Europa ed al mondo il nostro rifiuto delle sentenze”. In risposta la polizia, i Mossos, ...