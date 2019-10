Avviso dell'Aeronautica Militare | pesante maltempo al Nord | le regioni interessate

Farina richiamata dai supermercati : l’Avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dai supermercati per rischio allergeni: nella confezione è infatti presente la soia, pur non essendo dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è la Farina di Farro integrale da 400g del marchio “Lo conte” con data di scadenza 31/12/2020. Il lotto incriminato è il numero 18339. La Farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento. Il Ministero della ...

Allerta Meteo : Avviso della Protezione Civile per il Sud Italia - forti temporali su Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Imposta dovuta carente : l'Agenzia delle Entrate può procedere senza Avviso di accertamento : l'Agenzia delle Entrate, come previsto dal nostro ordinamento fiscale, ha la facoltà di procedere a dei controlli formali incrociati su quanto riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. E, in base a queste risultanze, può dare incarico all'Agente della Riscossione di emettere cartelle esattoriali di pagamento per la riscossione delle tasse non riscosse. A questo proposito, recentemente, la Commissione Tributaria Regionale del ...

Allerta Meteo - pesante Avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni. Nella giornata di domani la perturbazione attraverserà l’intero territorio nazionale, interessando soprattutto le regioni del versante tirrenico, con fenomenologia a tratti intensa, in progressiva attenuazione pomeridiana al Centro. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione al ...

Colliri a base di Cannabis - l’Avviso dell’AIMO : “Attenzione - non sono la panacea per il glaucoma” : Il glaucoma, definito il ‘ladro silenzioso della vista’, è una patologia dell’occhio che riconosce nell’ipertono oculare il maggior fattore di rischio. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha però dimostrato che, oltre al danno del nervo ottico, si assiste anche ad un processo neurodegenerativo che coinvolge alcune strutture cerebrali. Ad esserne colpiti sono circa 1 milione di italiani, ma si stima che oltre 500mila persone non sappiano di ...

Avviso dell'Aeronautica Militare : domani forti temporali e venti di burrasca al centro-sud : La perturbazione giunta oggi sull'Italia continuerà ad apportare forte maltempo nella giornata di domani, colpendo in particolar modo il centro-sud, con piogge e temporali anche di forte...

Piogge e forti temporali sull'Italia domani : l'Avviso dell'Aeronautica Militare : Un impulso perturbato proveniente dal Nord-Europa interesserà l'Italia nella giornata di domani, determinando condizioni di forte instabilità con Piogge e temporali sulle regioni...

Allerta Meteo - nuovo pesante Avviso della protezione civile : il maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante Avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Avviso dell'Aeronautica Militare per domani : temporali e vento forte sul Nord Italia : Nella giornata di domani assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo, che interesserà in primo luogo il Nord e poi si estenderà anche al Centro (ne abbiamo parlato qui). Piogge e...

Allerta Meteo - violenta perturbazione di origine atlantica investe l’Italia : maltempo in 14 regioni. L’Avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione in arrivo dalla Francia : il maltempo fa ufficialmente il suo esordio - l’Avviso della Protezione Civile [MAPPE e DATI] : Allerta Meteo – Una perturbazione, attualmente sulla Francia, dalla serata di oggi farà il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali, apportando un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche. Nel corso della giornata di domani il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Conto corrente Unicredit : truffa in corso - Avviso della banca via mail : Conto corrente Unicredit: truffa in corso, avviso della banca via mail Ancora una volta, chi ha un Conto corrente presso Unicredit è a rischio truffa. È lo stesso istituto di credito ad avvertire i propri clienti con una mail. Conto corrente: truffa bonifico in uscita con sim clonata. Come riconoscerla Conto corrente Unicredit: attenzione a questi numeri Ecco il testo della mail che Unicredit ha inviato ai suoi correntisti: ti ...

Allerta Meteo - nuovo Avviso della protezione civile : il maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...