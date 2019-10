ATP Anversa – Murray super in rimonta | Humbert ko in 3 set | domani la finale con Wawrinka

ATP 250 Anversa - nulla da fare per Sinner : in finale ci va Wawrinka : Niente rivincita per Jannik Sinner. Il tennista sudtirolese cade in semifinale nel torneo Atp 250 di Anversa per 3-6 2-6 contro Stanislas Wawrinka, già suo giustiziere a Flushing Meadows negli Us Open. L'esperto tennista svizzero non ha lasciato alcuna possibilità al 18enne italiano, liquidato dopo

1-5 Passante di rovescio in rete di Sinner. 40-15 Risposta di rovescio in rete di Sinner. 30-15 Rovescio largo di Sinner. 15-15 Passante di rovescio in rete di Wawrinka. 15-0 Dritto in rete di Sinner. 1-4 Spaventosa risposta vincente di dritto di Wawrinka, doppio break. 15-40 Dritto vincente di Wawrinka, due palle del doppio break. 15-30 Passante di dritto in rete di Wawrinka. 0-30 Dritto ...

1-2 Bellissimo scambio ravvicinato a rete che va a Sinner! 40-30 Servizio e volée di rovescio in rete di Sinner. 40-15 Prima vincente di Sinner. 30-15 Dritto largo di Wawrinka. 15-15 Dritto anomalo vincente di Sinner! 0-15 Passante di dritto in rete di Sinner, forza Jannik! 0-2 Risposta di dritto lunga di Sinner. 40-0 Dritto lungo di Sinner. 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Prima vincente di ...

15-0 Dritto al volo lungo di Wawrinka. 2-3 Servizio e dritto vincente di Wawrinka. 40-0 Ace di Wawrinka. 30-0 Prima vincente di Wawrinka. 15-0 Dritto lungo di Sinner. 2-2 Non tiene in campo la volée di rovescio Sinner su una bomba di dritto di Wawrinka. 40-A Rovescio fuori di Sinner, altra palla del controbreak. 40-40 Gran rovescio lungolinea di Sinner dopo uno scambio mozzafiato! 30-40 ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Sinner sfida Wawrinka - a caccia della finale e di nuovi record : Nel mese di dicembre del 2018 Jannik Sinner era n.770 del mondo. A quasi un anno di distanza l’azzurrino del Tennis sta vivendo un sogno ad Anversa (Belgio), avendo conquistato le semifinali nel circuito ATP, essendo il più giovane italiano a fregiarsi di un traguardo del genere: 18 anni e 2 mesi per Jannik, migliorando quanto seppe fare Diego Nargiso nel 1988 a 18 anni e 5 mesi. Storie di numeri e di statistiche perché la top-100 è lì e ...

Jannik Sinner - Tiafoe battuto ad Anversa : il 18enne azzurro raggiunge la prima semifinale ATP ed entra nella Top 100 al mondo : La prima semifinale nel circuito maggiore ad appena 18 anni. Jannik Sinner ad Anversa consacra la stagione della sua esplosione: il tennista azzurro, dopo aver eliminato agli ottavi Gael Monfils, numero 13 al mondo, sconfigge anche lo statunitense Frances Tiafoe per 2 set a 1 (6-4 3-6 6-3) e si qualifica al penultimo atto del torneo Atp 250. Il diciottenne di Sesto Pusteria, in Alto Adige, ha mostrato di saper reggere la pressione e i colpi di ...