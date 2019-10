Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia | in roll out per i Pixel

X Factor 2019 ecco tutti i concorrenti (senza Nuela) e al primo Live Arriva Mika : X Factor 2019 i concorrenti della tredicesima edizione. Nuela escluso tra gli Under Uomini Mika al primo Live di giovedì 24 ottobre da Monza Durante la puntata dedicata agli Home Visit di giovedì 17 ottobre si sono formate le squadre di X Factor 2019, tre concorrenti per ciascun giudice, 12 concorrenti desiderosi di raggiungere la finale. Prima di arrivare alla finale c’è lo scoglio da superare del primo Live di X Factor 13 in diretta ...

Arriva già oggi 15 ottobre il primo problema per il Samsung Galaxy S10 con Android 10 in beta : La versioni beta di un aggiornamento importante, si sa, non sono definitive proprio per la loro natura instabile ed il Samsung Galaxy S10 con Android 10 pare non essere un'eccezione sotto questo punto di vista. In particolare, a distanza di 24 ore dal nostro primo report riguardante le principali caratteristiche del pacchetto software (qui trovate tutti gli approfondimenti del caso), lo stesso che ha visto la luce anche negli Stati Uniti e in ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Reyer Venezia a caccia del primo successo - al Taliercio Arriva il Tofas Bursa : Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A con il trentello rifilato a Cantù, per l’Umana Reyer Venezia è tempo di cercare di assaporare nuovamente il sapore del successo anche in EuroCup. Al Taliercio è tempo di pensare alla sfida che oppone i lagunari ai turchi del Tofas Bursa, squadra che ha avuto il suo periodo migliore nella storia vent’anni fa, con due campionati vinti e l’unica Eurolega disputata. Nelle ultime due ...

Arriva il primo aggiornamento gratuito per Monster Hunter World : Iceborne : Il primo importante aggiornamento gratuito per l'acclamata espansione Monster Hunter World: Iceborne è ora disponibile, mantenendo viva la tradizione della serie, di un robusto supporto post-lancio, espandendo ancora di più il già massiccio contenuto end-game. Vediamo si seguito il comunicato ufficiale Namco per tutti i dettagli:Leggi altro...

Arriva il corso di laurea triennale per diventare influencer. Si svolge online e la retta per il primo anno è di 3900 euro : “Molte richieste d’iscrizione” : “Voglio diventare un’influencer come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis o Mariano Di Vaio, come faccio?”. Chissà in quanti si sono posti questa domanda vedendo l’enorme successo che questi personaggi hanno oggi, con milioni di followers sui social che gli fanno guadagnare cifre da capogiro per ogni foto o post pubblicato. In risposta a questa domanda è nato anche un corso di laurea in Scienze della Comunicazione con ...

Primo ciak per il film La Concessione del Telefono - dopo Montalbano un altro romanzo di Camilleri Arriva in TV : Sono appena iniziate le riprese del film La Concessione del Telefono, ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. A darne notizia è Ragusanews.com. dopo La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia, entrambi prodotti da Palomar per Rai1, torna la Vigata storica raccontata dal celebre scrittore di Porto Empedocle. E proprio Palomar di Carlo degli Esposti, produrrà il nuovo film, anch'esso destinato alla rete ammiraglia della Rai, che ...

Arriva il primo BTp in dollari dal 2010 : ?obiettivo 2-3 miliardi : L'emissione, per garantire una sufficiente liquidità, avrà una base di partenza compresa tra i 2 e 3 miliardi di dollari e una scadenza tra 3 e 10 anni

Maltempo - Arriva il primo freddo sul Mediterraneo : “raffica” di tornado sul Tirreno - bombe d’acqua da Napoli a Messina [FOTO e VIDEO] : Il primo freddo è arrivato in queste ore sull’Italia e sul Mediterraneo innescando fenomeni estremi al Centro/Sud: nelle ultime ore imponenti trombe d’aria hanno interessato gli arcipelaghi isolani del mar Tirreno. Particolarmente affascinanti e spettacolari i tornado di Sorrento e Ponza (nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Oggi pomeriggio, intanto, forti piogge accompagnate da ...

Brexit - la proposta finale di Johnson all'Ue. Ma Arriva il primo "no" di Dublino : «Due confini per 4 anni»: è questo il senso della proposta di Boris Johnson, estensivamente anticipata dal Telegraph, per un accordo con l'Ue sulla Brexit come alternativa al...

Taglio parlamentari - Arriva il primo sì : 14.43 Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. E' il primo voto sulle riforme per la nuova maggioranza di governo giallo-rossa. Votano a favore, a quanto si apprende, M5S, Pd, Italia Viva e LeU.Due voti contrari,da FI e +Europa. Assenti i deputati di Lega e FdI. Cambia il relatore: sarà il presidente della Commissione,Brescia (M5S). Il testo è atteso in ...

Battisti-Mogol - le canzoni della coppia Arrivano (finalmente) in streaming : online dal 29 settembre. E i fan ricordano il primo successo del 1967 : Al mondo della musica online mancava ancora una voce. Quella di Lucio Battisti, del suo “Canto Libero” o della sua “Canzone del sole”. Al massimo si poteva trovare solo qualche rifacimento, a volte anche stonato. Ma da domenica 29 settembre non sarà più così: i brani del cantautore, a doppia firma con il paroliere Mogol, saranno disponibili su tutte le piattaforme streaming. Una gioia per i fan della coppia Battisti ...

L’influenza è già Arrivata - isolato il primo virus stagionale : ContagioArtromialgiaAstenia post influenzaleComplicanzeFebbreÈ già arrivata L’influenza. L’università di Parma è riuscita a isolare il primo virus influenzale della stagione 2019-2020. È di tipo B. Il virus è stato identificato e isolato su un tampone faringeo fatto su una bambina di 6 anni ricoverata con febbre e mal di gola. Significa che il virus è già presente anche se siamo appena all’inizio dell’autunno. È la dimostrazione che la ...

Sta Arrivando l'influenza : già isolato il primo virus : In Italia, l'influenza sta già arrivando. I ricercatori di Parma hanno già isolato il primo virus, trovato in una bambina di sei anni. Si tratta di un virus di specie B, uno di quelli che circoleranno nella prossima stagione. Non è detto, però, che l'epidemia influenzale si sviluppi prima del previsto, perché il virus per circolare ha bisogno di determinate condizioni meteorologiche, quali il freddo. Tuttavia, il precoce isolamento del virus B ...