Arrestato Felice Maniero Faccia d' angelo | maltrattava la sua compagna

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il boss della Mala del Brenta,, residente a Brescia con un nuovo nome, è statoieri mattina per maltrattamenti nei confronti della. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia. L'ordinanza di custodia cautelare per "d'", da sempre il soprannome di, è stata firmata giovedì dal gip di Brescia. Le manette sono scattate secondo il nuovo Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che garantisce un canale privilegiato per le donne che subiscono violenza. Ora è in cella a Bergamo.

