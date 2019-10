Anticipazioni L' Isola di Pietro 25 ottobre | sospetti su un insegnante della vittima Chiara

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3 - seconda puntata : Diego padre della bambina? : L’Isola di Pietro 3, seconda puntata Anticipazioni: chi è il padre della bambina? Il terribile segreto di Diego Diego è il padre della bambina ritrovata? Le indagini su Chiara continueranno e le Anticipazioni della seconda puntata de L’Isola di Pietro 3 ci rivelano che Diego farà una confessione a dir poco sorprendente al pediatra: potrebbe […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, seconda puntata: Diego padre ...

L’Isola di Pietro 3 : Anticipazioni seconda puntata di venerdì 25 ottobre 2019 : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Hassani Shapi Sei prime serate, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone per Lux Vide, compongono la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che nel 2017 ha riportato Gianni Morandi sul set. Il filo conduttore della trama saranno la sparizione di una giovane ragazza ed il ritrovamento di una neonata, probabilmente sua figlia, della quale il protagonista Pietro Sereni ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 - Anticipazioni seconda puntata di venerdì 25 ottobre : Dopo il primo appassionante appuntamento, prosegue su Canale 5 la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della seconda puntata, a cui assisteremo venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata: Caterina (Alma Noce) ha finalmente ripreso a vedere. Un disperato Diego (Erasmo Genzini) rivela a PIETRO (Gianni Morandi) il suo segreto: è stato con Chiara (Anna Godina) e chissà che non sia proprio lui il padre della ...

Alessandro Ferras è morto ne L’Isola di Pietro 3? Elena e Caterina a Carloforte da sole : Anticipazioni 18 e 25 ottobre : Alessandro Ferras morto ne L'Isola di Pietro 3 oppure no? La messa in onda della fiction si avvicina e i dubbi dei fan rimangono riguardo il destino dell'amato vice questore. L'attore che gli presta il volto, ovvero Michele Rosiello, ha annunciato già lo scorso marzo che non sarà nel cast della fiction in questo terzo capitolo e non per volere suo. A quanto pare la produzione ha voluto fare a meno di lui ma senza rinunciare alla figura del ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 - Anticipazioni prima puntata di venerdì 18 ottobre : Come già anticipato, inizia su Canale 5 la terza stagione della fiction L’isola di PIETRO, con protagonista Gianni Morandi. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della prima puntata, a cui assisteremo venerdì 18 ottobre 2019 in prima serata: Elena (Chiara Baschetti) e Caterina (Alma Noce) tornano da Huston, dove la ragazza ha subìto un’operazione agli occhi dall’esito ancora non chiaro. Intanto PIETRO (Gianni Morandi) riesce a ...

L’Isola di Pietro 3 prima puntata : trama e Anticipazioni 18 ottobre 2019 : L’Isola DI Pietro 3 prima puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento venerdì 18 ottobre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 3 prima puntata: trama e anticipazioni 18 ottobre 2019 SulL’Isola sarda di Carloforte ci aspetta il dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi), un medico professionale ed ...

