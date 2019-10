Ang Lee | regista di Gemini Man | “Con Will Smith sfido l’iperrealismo e sogno un nuovo

Hulk - Italia 1/ Streaming video del film di Ang Lee con Eric Bana - 18 ottobre 2019 - : Hulk in onda su Italia 1 dalle ore 23.05 oggi 18 ottobre 2019. Regia di Ang Lee, nel cast Eric Bana, Jennifer Connely, Nick Nolte. Streaming video

Will Smith e il suo doppio nel film “Gemini Man” di Ang Lee : Red carpet a Los Angeles per "Gemini Man", il nuovo film di Ang Lee con Will Smith, Clive Owen e Mary Elizabeth Winstead, che sarà nei cinema italiani dal 10 ottobre. Il regista taiwanese, da anni adottato da Hollywood, ha presentato il suo fanta-thriller ad alto contenuto di azione, dove a essere protagoniste sono gli effetti speciali. Al centro della storia c'è infatti il tema del doppio con due Will Smith in scena, uno originale e uno ...

Calciomercato Juventus - piace KAng-In Lee del Valencia anche per il marketing (RUMORS) : Si sa, nel calcio oramai sono diventati importanti non solo i risultati sportivi ma anche quelli commerciali, con le società che sono diventate vere e proprie aziende. E' il caso della Juventus, che sta accrescendo il suo brand a livello mondiale non solo per meriti sportivi (otto scudetti di fila), ma anche per l'arrivo di giocatori importanti anche dal punto di vista del marketing: Cristiano Ronaldo ne è l'esempio per l'eccellenza, in quanto, ...

Burning – L’amore brucia - l’ultima magia in cinema del sudcoreano Lee ChAng-Dong : “Il mondo per me è un mistero”. Così recita il ragazzo testimone di sparizioni, incendi, ribellioni del cuore e dell’anima. In altre parole dell’essenza profonda del vivere. Perché parlare di Burning – L’amore brucia, l’ultima magia in cinema del sudcoreano Lee Chang-Dong nelle sale da oggi, significa in sostanza parlare della vita. D’altra parte il 65enne cineasta coltissimo e assai poco prolifico (il suo ultimo film, Poetry, risale a nove anni ...

Burning – L’amore brucia‚ il mistery thriller di Lee ChAng–dong - da giovedì 19 settembre al cinema : Rabbia. Passione. Inganno. La forza dirompente del dramma e del thriller nell’ultimo film di Lee Chang-dong, Burning – L’amore brucia, ispirato al racconto Granai incendiati di Murakami. Al cinema dal 19 settembre distribuito dalla Tucker Film Dopo il memorabile Poetry, il regista sudcoreano Lee Chang-dong torna sul grande schermo con Burning – L’amore brucia, ispirato al racconto Granai incendiati di Murakami. Un mystery thriller carico di ...

Hyundai - SAng-Yup Lee : "La 45 andrà in produzione" : Non bastano un paio di costole incrinate per una caduta accidentale a frenare il buon umore di Sang-Yup Lee, capo dello Stile Hyundai, mentre posa orgoglioso per i fotografi accanto alla 45, la concept evocativa della Pony Coupé, prototipo disegnato nel 1974 da Giorgetto Giugiaro. E lorgoglio in questo caso ci sta tutto, perché la macchina - e dal vivo ancora più che in foto - è riuscita davvero a rubare lo spirito degli anni 70 proiettandolo ...