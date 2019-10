Ancelotti | “Ibra? Lo chiamo stasera e domani vi dico tutto”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky al termine della vittoria conquistata al San Paolo contro il Verona in una partita molto complicata Particolarmente soddisfatto oggi? «Il risultato è importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte della gara è stata ben controllata. Abbiamo giocato con una squadra molto fisica e abbiamo fatto fatica a entrare in partita nel primo tempo. Si può giocare meglio ma in questi momenti è importante mostrare solidità e maturità» Quali sono stati i vostri demeriti «Quando non difendiamo con 4-4-2 portavamo i nostri esterni sui loro centrali e non sempre ci sono stati i tempi giusti. Lì abbiamo sofferto un po’, nella ripresa ci siamo abbassati un po’ e abbiamo gestito bene» Milik «Ha avuto un problema che ha risolto da poco, sta ritrovando condizione e fiducia. Per un attaccante il gol ...

napolista : #Ancelotti: “Operazione #Ibra? Lo chiamo stasera e domani vi dico tutto” L’allenatore contento della vittoria 'Si… - MaddaloniNews : Ancelotti: 'Vittoria importante per dare fiducia all'ambiente, possiamo migliorare. Ibra? Lo chiamo stasera...'… - Spazio_Napoli : -