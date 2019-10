Ancelotti chiama e Milik risponde con una doppietta

Ancelotti chiama i nazionali – Subito a Castel Volturno : Kalidou Koulibaly, sbito dopo l’amichevole contro il Brasile, rientrerà in Italia per essere Subito a disposizione di Mr. Ancelotti . Koulibaly, sotto richiesta di Ancelotti sarà presente lunedì prossimo a Castel Volturno . Il tecnico azzurro ha richiesto di avere tutti i nazionali a disposizione il prima possibili per poter correggere il suo Napoli dopo le ultime uscite. Soprattutto a Torino, dove a sorpresa ha sperimentato il 4-3-3, ...

Llorente : «Quando ti chiama un allenatore come Ancelotti che ha vinto tutto ti convince subito» : Tante cose quelle che Fernando Llorente ha detto nella sua conferenza di presentazione ufficiale al Napoli. Tanto entusiasmo sicuramente per cominciare questa nuova avventura che lo troverà avversario della sua ex squadra la Juve. L’ho già battuta una volta» ha detto, ricordando però che una partita non è un campionato e che bisogna lavorare duro. Per fortuna il Napoli non ha la stessa pressione della Juve, ha ricordato Llorente, ed è ...