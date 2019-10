Altro giro altro poker | la Roma domina ancora e ne fa 4 anche al Verona

Arnold Schwarzenegger - Altro che ecologista : eccolo in giro col mega fuoristrada militare d’epoca a sei ruote : In pubblico Arnold Schwarzenegger è divento un ecologista e ultimamente ha anche prestato alla giovane attivista Greta Thunberg una Tesla, auto ad alimentazione elettrica, per girare per le strade senza inquinare per le strade . Nel privato però l’attore ed ex governatore della California sembra un po’ meno attento all’ambiente di quanto dovrebbe. Arnold “Terminator” Schwarzenegger infatti per ritirare un pacco Amazon in un punto di consegna, ...

Serie C - Altro esonero nel girone C : stavolta tocca al Rende : “Il Rende Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Angelo Andreoli. A lui il ringraziamento del club per il lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Questo scarno comunicato è stato diffuso oggi dal Rende Calcio, all’indomani della sconfitta con la Paganese (5-1) nel Campionato di Serie C, girone C. Attualmente ...

Altro che Serie C - la media spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Eliana Michelazzo - dopo il caso Mark Caltagirone appare un Altro uomo. Chi è : Il "Mark Caltagirone gate" è ormai concluso e i vari protagonisti hanno cercato, ognuno a loro modo, di guardare al futuro. E così, anche Eliana Michelazzo, l'ormai ex agente di Pamela Prati, si sta godendo la calda estate, purtroppo già agli sgoccioli, con il suo nuovo fidanzato. La Michelazzo avre

Eliana Michelazzo - dopo il caso Mark Caltagirone gate appare un Altro uomo. Chi è : Il "Mark Caltagirone gate" è ormai concluso e i vari protagonisti hanno cercato, ognuno a loro modo, di guardare al futuro. E così, anche Eliana Michelazzo, l'ormai ex agente di Pamela Prati, si sta godendo la calda estate, purtroppo già agli sgoccioli, con il suo nuovo fidanzato. La Michelazzo avre