“Alto Adige” o “Provincia di Bolzano” | la differenza per seppellire il fascismo

Fonte : fanpage

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il nome "Alto Adige" non è stato abolito, non potrebbe esserlo; però un intervento incidentale e provocatorio del Consiglio provinciale di Bolzano lo ha escluso dal testo di un disegno di legge in discussione, e questa scintilla ha riportato sulla scena nazionale il conflitto fra i nomi "Alto Adige", "Südtirol" e "Provincia Autonoma di Bolzano".

CottarelliCPI : Il consiglio provinciale di Bolzano vota un provvedimento che, per quanto parziale, crea un precedente pericoloso:… - BrunoVespa : Non credo che il Sud Tirolo con le simpatie e i soldi che riscuote in Italia voglia tornarsene in Austria. Ma se de… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'I sudtirolesi sono i terroni del Tirolo, perché chiamarli Alto Adige?' -