Alle 22 di stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera

(Di sabato 19 ottobre 2019) Cosa c'è di vero nell'annuncio social più diffuso in queste ore: davvero22 diinildaper unaper la pace in Siria? Una nota sta letteralmente sbancando le chat di WhatsApp e sono in molti a chiedersi se l'iniziativa sia partita davvero dacome sembrerebbe, oppure si tratta solo di una catena social, per quanto lodevole, ma non abbinata ad alcuna reale invito del Pontefice. Il messaggio social ha iniziato a circolare nel pomeriggio di ieri e fa riferimentoore 22 della sera. Non contenendo tuttavia un riferimento ad una data ben specifica, la nota sta continuando a circolare anche oggi 19 ottobre e chi la riceve in questo momento non può che credere ad un invito ancora valido. Il punto della situazione tuttavia è un altro, per quanto il Pontefice nel corso dell'omelia di domenica 13 ottobre abbia ...

