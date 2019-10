Alimentazione | la colazione perfetta per quando siamo di fretta senza rinunciare alla

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) La professoressa Daniela Lucini, responsabile di medicina dell’esercizio di Humanitas, in un articolo di Humanitas ha spiegato come fare unabilanciata anchedi. “Quanto tempo si passa a fareogni giorno? La maggior parte delle persone non dedica al pasto più importante della giornata più di 10 o 15 minuti e a perderci è la qualità della nostra. Di solito abbiamodi andare al lavoro o a scuola e laè considerata un momento poco importante tanto che alcune persone lo saltano addirittura o bevono solo un caffè”. Come preparare una “super fast” breakfast “Premesso che sarebbe importante per ciascuno di noi dedicasse calma e tempo al momento della, ecco come si può ovviaremancanza di tempofare scelte alimentari sbagliate la mattina. Cereali integrali. I cereali integrali sono quelli che possiedono ...

