Abbey Blob | Rai 3 celebra i Beatles riportandoci negli anni ' 60

Fonte : blogo

(Di sabato 19 ottobre 2019) Puntata speciale diquesta sera, sabato 19 ottobre, alle 20.00 su Rai 3: in occasione dei 50dall'uscita diRoad, uno degli album più iconici della storia della musica e non solo della discografia deiha confezionato un racconto a tema che ruota intorno a i FabFour per raccontare di noi.Con quell'attezione che contraddistingue la redazione di, la puntata raccoglie immagini di repertorio che permettono di ripercorrere non solo la carriera dei, con alcuni dei loro principali successi, ma soprattutto di guardare i Fab Four attraverso lo sguardo e i gusti dell'Italia degli'60. Un modo per immergere i telespettatori nella portata rivoluzionaria della loro musica, cercando di far capire al pubblico cosa abbiano rappresentato per un Paese che li accoglieva nel loro primo concerto italiano, nel 1965 al Vigorelli di Milano, con Peppino di Capri ...

Raiofficialnews : #AbbeyBlob, stasera alle 20:00 su @RaiTre. In occasione del 50esimo anniversario dell’uscita del disco #AbbeyRoad,… - UgoBaroni : RT @Raiofficialnews: #AbbeyBlob, stasera alle 20:00 su @RaiTre. In occasione del 50esimo anniversario dell’uscita del disco #AbbeyRoad, una… - Carmela_oltre : RT @Raiofficialnews: #AbbeyBlob, stasera alle 20:00 su @RaiTre. In occasione del 50esimo anniversario dell’uscita del disco #AbbeyRoad, una… -