Yakuza Like a Dragon | Nuovi dettagli sull’importanza delle amicizie

Nuovi personaggi di Yakuza : Like A Dragon si mostrano in alcune immagini : La serie Yakuza sta attraversando un grande cambiamento con l'ultimo gioco della serie in arrivo all'inizio del prossimo anno. Yakuza: Like a Dragon vedrà la saga passare da un gioco di tipo brawler della vecchia scuola a un gioco di ruolo giapponese in piena regola. Include alcuni aspetti tipici degli RPG giapponesi, come ad esempio i molti personaggi secondari. E oggi otteniamo uno sguardo a due di loro.Il primo personaggio svelato è Koichi ...

Yakuza : Like a Dragon è in arrivo in occidente il prossimo anno. Pubblicato un nuovo video gameplay : SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono felici di annunciare che l'ultimo capitolo della serie Yakuza di RGG, Yakuza: Like a Dragon (titolo giapponese - Ryu Ga Gotoku 7) arriverà in Giappone il 16 gennaio 2020 per PlayStation 4, con un'uscita occidentale prevista per il 2020. Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista ...