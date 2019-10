Xiaomi con migliore fotocamera | i migliori da comprare

MIUI 12 è già in fase di sviluppo e arriverà nel 2020 - lo conferma Xiaomi : Nonostante sia iniziato da poco il roll out di MIUI 11 in Cina, e stia per prendere il via quello Globale, Xiaomi ha già avviato lo sviluppo di MIUI 12. L'articolo MIUI 12 è già in fase di sviluppo e arriverà nel 2020, lo conferma Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Continua il roll out della MIUI 11 China - che arriva su altri smartphone Xiaomi : Continua il roll out della versione stabile di MIUI 11 in cinese, che sta raggiungendo un numero sempre più grande di smartphone Xiaomi e Redmi .

Settimana ricca di offerte sullo Xiaomi Mi Store - con sconti su Mi MIX 3 - Mi A3 e molti altri : La Settimana di offerte sul Mi Store propone una serie di interessanti sconti su alcuni smartphone Android Xiaomi, tra cui Mi MIX 3, Mi A3 e Mi A2: scopriamo tutte le offerte del giorno!

Xiaomi lancia quattro frigoriferi e un materasso a temperatura controllata in Cina : L'ampio e variegato catalogo Xiaomi si arricchisce ulteriormente con quattro nuovi frigoriferi a marchio Mijia lanciati oggi in Cina a un prezzo aggressivo e un materasso intelligente a temperatura controllata riscaldato a liquido in cowdfunding su Youpin.

MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi : Mentre è in corso il roll out della versione stabile di MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi iniziano a ricevere la nuova interfaccia basata si Android 10.

Problemi con l'app Xiaomi Home? Ecco come risolvere i crash : Se anche voi avete Problemi ad utilizzare l'applicazione Xiaomi Home perché vi va in crash, Ecco una breve soluzione per risolvere il problema

Xiaomi pronta con smartphone con zoom 50X e display a 120 Hz e nuovi Mi Note : Xiaomi ha in cantiere la produzione di uno smartphone con zoom 50x, con display a 120Hz e di riportare in vita la serie Mi Note

Realme TV è la smart TV pensata per contrastare lo strapotere di Xiaomi : Secondo gli ultimi rumor, Realme TV dovrebbe essere la prima smart TV commercializzata in India

Xiaomi Mi 9 Pro 5G è disponibile all'acquisto nella versione con 12 GB di RAM : Xiaomi Mi 9 Pro 5G è disponibile su Gearbest, il noto store online cinese, nella sola versione con 12 GB di RAM, in entrambe le colorazioni.

Uno spazzolino ultrasonico a meno di 10 euro? Con Xiaomi e questa offerta è possibile : Davvero ottimo il prezzo di questo spazzolino ultra sonico Xiaomi MIJIA, resistente all'acqua e in grado di migliorare la pulizia dei denti.

Cercate una power bank con ricarica rapida? Ecco la nuova Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W : La Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W è la nuova Power Bank da 20000 mAh e con ricarica rapida

Xiaomi Mi MIX Alpha fa una breve apparizione in Europa con il CEO dell'azienda : Il CEO di Xiaomi si è presentato in occasione di un evento organizzato a Madrid con lo Xiaomi Mi MIX Alpha in tasca, mostrandolo ai fan dell'azienda presenti

Yeelight 1S è la nuova lampadina smart di Xiaomi che consuma meno : Yeelight è una delle tante compagnie che orbitano nell'ecosistema di Xiaomi ed è specializzata nella realizzazione di sistemi di illuminazione, dalle semplici lampadine ai più complessi lampadari o lampade da pavimento. L'ultima proposta della compagnia cinese è Yeelight 1S, una lampadina intelligente a LED che va ad evolvere i modelli già presentati in passato. Troviamo […]