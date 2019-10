World War Z | trama | cast e curiosità del film di zombi con Brad Pitt

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 ottobre 2019)del 2013 tratto da un romanzo scritto da Max Brooks, figlio del regista Mel e di Anne Bancroft,War Z vanta nele anche, in un piccolo ruolo, Pierfrancesco Favino. Diretto da Marc Forster, va in onda domenica 20 ottobre su Italia Uno, in prima serata, dalle 21.15 circa in poi.War Z, trailerWar Z,Gerry Lane è in auto con la sua famiglia nel traffico di Philadelphia, quando scoppia il caos. Orde di persone infette a causa di un male sconosciuto si avventano sul primo malcapitato, contagiandolo in pochi secondi. Ex impiegato delle Nazioni Unite ritiratosi a vita privata, Lane accetta di tornare in servizio, pur di mettere in salvo la propria famiglia su una nave del governo. Parte dunque alla ricerca del luogo del primo contagio, al seguito di un promettente immunologo, nella speranza di isolare il virus e poter apprestare nel più breve ...

