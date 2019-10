Web tv Grande weekend sportivo targato Sport2U | sabato e domenica in pista con futsal e

Grande Fratello Vip - Wanda Nara e Pupo probabili opinionisti : il Web non apprezza : La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Oggi, sono stati svelati i due probabili opinionisti che potrebbero commentare il reality show di Canale 5. Il primo nome, quello di Wanda Nara, che è stato annunciato poche ore fa da Dagospia, mentre il secondo è quello di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, svelato dal portale Blogo. Il web, però sembra non aver gradito molto la scelta e si è scagliato contro la coppia e la Mediaset con ...

Fabio Volo contro Ariana Grande il Web insorge : Lo scrittore – radiofonico Fabio Volo durante la sua trasmissione “Volo del Mattino”, su Radio Deejay, ha detto la sua sulla cantante Ariana Grande e in particolare sul video “7 rings“, considerato decisamente troppo provocante e pieno di richiami ses….uali. Tutto è iniziato in palestra, mentre si esercitava sul tapis roulant: “Ero in palestra, sul tapis roulant, e c’erano i televisori con questi canali di video musicali ha spiegato in ...

“Marte grande come la Luna il 27 Agosto 2019 - evento epocale da non perdere” : la bufala torna virale sul Web : E’ tornato virale sul web un messaggio che annuncia un “avvenimento epocale da non perdere“, che si verificherà il 27 Agosto 2019: “Il pianeta Marte sarà il più luminoso nel cielo stellato” e “sarà grande come la Luna piena“, si tratterebbe di un evento rarissimo, che si ripeterebbe solo nel 2287. Si tratta ovviamente di una colossale bufala – che tra l’altro gira in rete periodicamente dal ...