Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) C’è molta attesa per il debutto dellatv prodotta da Hbo: il tanto chiacchierato adattamento della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons farà il suo debutto nella notte fra il 20 e il 21 ottobre negli Stati Uniti, trasmessa in contemporanea anche da noi in Italia su Sky Atlantic. A occuparsi di questo delicato adattamento, dopo aver firmato ambiziosi successi come Lost e The Leftovers, è Damon Lindelof, uno degli autori più apprezzati della televisione americana che però ora si è trovato a gestire una delle materie narrative più complesse degli ultimi decenni. Ecco alcuni elementi per orientarsi in attesa del debutto dei nuovi episodi. 1. I fumetti Tutto parte ovviamente dalla graphic novel pubblicata alla fine degli anni Ottanta dalla Dc Comics. Diffusa originariamente dal 1986 in 12 volumi, la pubblicazione creata da Alan Moore e Dave Gibbons ottenne fin da ...

MilanoCitExpo : Watchmen, 5 cose da sapere prima di guardare la serie tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia - paxer89 : RT @jan_novantuno: Un po' di cose su Watchmen, la serie tv. (In onda su Sky Atlantic e disponibile su NowTv dal 21 ottobre). - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Un po' di cose su Watchmen, la serie tv. (In onda su Sky Atlantic e disponibile su NowTv dal 21 ottobre). -