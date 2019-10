Voto anziani | Conte ironico | ” Facciamo dei sondaggi | vediamo qual è l’orientamento e poi

Voto agli anziani - Conte ironico : ” Facciamo dei sondaggi e poi decidiamo in base all’orientamento” : “Togliere il Voto agli anziani? Facciamo dei sondaggi vediamo qual è l’orientamento di Voto e poi decidiamo”. Lo ha detto ironicamente il premier Giuseppe Conte commentando la provocazione di Beppe Grillo sull’ipotesi di togliere il Voto alle persone anziane oltre una certa età L'articolo Voto agli anziani, Conte ironico: ” Facciamo dei sondaggi e poi decidiamo in base all’orientamento” proviene da Il ...

Grillo è alla frutta : eliminare il diritto di Voto per gli anziani : Privare del diritto di voto gli anziani, eliminare il diritto di voto ad una certa età oppure dare ai genitori voti per procura per ciascuno dei loro figli a carico. Sono le proposte rilanciate dal fondatore di M5s Beppe Grillo sul suo blog partendo da una riflessione: "Se un 15enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perchè può farlo chi questo futuro non lo vedrà?". Il comico genovese riporta una citazione di Douglas J. ...

Mastella contro Beppe Grillo : "Via il Voto agli anziani? Se i giovani sono come gli amici di suo figlio..." : Dopo Paolo Becchi è Clemente Mastella a criticare il fondatore del Movimento Cinque Stelle e la sua ultima proposta: "Grillo ha dichiarato che bisogna togliere il voto agli anziani. Spero stia scherzando, altrimenti siamo alla follia. E poi se penso ai giovani che frequentavano il figlio di Grillo e

Beppe Grillo - la provocazione : “Perché non togliere il diritto di Voto agli anziani? Il futuro non sia modellato da chi non lo vedrà” : “Privare il diritto di voto agli anziani, ovvero eliminare il diritto di voto ad una certa età”, per garantire “che il futuro sia modellato da coloro che hanno un reale interesse nel vedere realizzato il proprio disegno sociale“. È la nuova provocazione lanciata da Beppe Grillo con un lungo post sul suo blog, dal titolo “Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?“. Il fondatore del Movimento 5 stelle si ...

L’ultima di Beppe Grillo : "Togliamo il diritto di Voto agli anziani?" : Dal voto ai 16enni alle urne negate agli anziani. L’ultima proposta lanciata da Beppe Grillo ha il gusto della provocazione come spesso ci ha abituati il comico genovese. Il fondatore del Movimento 5 Stelle dalle colonne del suo blog titola: "Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?". Di Maio accelera sul voto ai 16enni (e frena sul Crocifisso a scuola) "Il voto ai sedicenni si farà, ...

Salvini replica a Grillo sul Voto agli anziani : "Mi sembra da ricovero" : "Grillo: 'Togliete il diritto di voto agli anziani'. A me sembra da ricovero". Così Matteo Salvini, su Facebook, commenta l'uscita di Beppe Grillo. Poi il leader della Lega attacca Giuseppe Conte: "l'altra sera hanno dedicato uno spazio da solo" su Rai 1 "non l'ha guardato nessuno, due italiani su tre hanno cambiato canale". Poi, in diretta Facebook da San Giovanni critica il governo: "La colpa è di chi ha riempito di false ...

