Violenza sui detenuti | agenti arrestati con l’accusa di tortura Salvini li difende

Sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono stati arrestati per atti di Violenza sui detenuti : Stamattina sono stati arrestati sei agenti della polizia penitenziaria impiegati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino con l’accusa di aver commesso ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Le accuse riguardano fatti accaduti tra l’aprile

Mistero a Firenze : due fratelli belgi trovati morti in hotel dal padre | Nessun segno di Violenza sui corpi : I due giovani, belgi di 20 e 26 anni, soggiornavano nel capoluogo toscano con il papà e la mamma di uno dei due

Lecco - ancora Violenza in stazione : rissa tra stranieri sui binari : Federico Garau Gli extracomunitari, che hanno continuato a darsele di santa ragione anche coi treni in transito e davanti allo sguardo attonito degli altri passeggeri, si sono separati solo dopo che uno dei due ha ferito il rivale utilizzando un coccio di vetro affilato. Il sindaco Pd: "No a strumentalizzazioni" Nuovo episodio di violenza alla stazione di Lecco, dove due stranieri si sono affrontati in mezzo ai binari in una lotta ...

Nuoro - Violenza sessuale e maltrattamenti sui coetanei in una comunità : arrestati 4 minori : La polizia di Nuoro ha eseguito misure cautelari nei confronti di quattro minorenni ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Due sono fini in carcere, gli altri in comunità. Le vittime dei loro abusi sono altri minori ospiti della stessa struttura e anche gli stessi educatori.Continua a leggere

Monopoli - decenni di Violenza in famiglia anche sui figli : arrestato 62enne : Gli agenti del commissariato di Polizia di Monopoli, nel barese, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 62enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine per aver commesso reati legati all'abuso di minori. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online Bari Today, il soggetto avrebbe vessato sin dal suo matrimonio la moglie ed anche i suoi figli, che ad oggi sono ...