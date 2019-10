Vincitore di Italia’s Got Talent accoltella l' amico | poi si scusa | Sono un tipo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Perdonami,unimpulsivo”, questo il messaggio di scuse dell’ultimodi Italia’s Gotall’musicista dopo averloto. Il responsabile del gesto, consumatosi presso un locale del quartiere romano Pigneto, è Antonio Sorgentone, 37enne pianista acrobaticodell’ultima edizione delshow. A riportare la vicenda, risalente alla notte di mercoledì 16 ottobre, è il Corriere della Sera.Sorgentone ... subito dopo i fatti si è allontanato da via Anassimandro. La polizia lo ha cercato per tutta la giornata di ieri, rischia una denuncia per lesioni aggravate. La vittima, subito soccorsa, è stata trasportata su un’ambulanza all’ospedale San Giovanni: sette giorni di prognosi per una ferita lacero contusa al gluteo sinistro. Il 42enne ha sporto denuncia nei ...

