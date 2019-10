Vieni da me | Flora Canto si commuove per la lettera inviata dal suo compagno Enrico

Fonte : blogo

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ada me, protagonista di Tale e quale show in queste settimane, è stata ospitata per un'intervista confidenziale con Caterina Balivo nella quale famiglia e amore sono state le parole chiave che hanno svelato la parte più emozionale dell'attrice, raramente vista davanti alle telecamere. Al suo fianco c'è il popolare attoreBrignano con la quale fa coppia da quasi 6 anni ("Noi ci siamo conosciuti in teatro. Un amico in comune mi chiese di fare il provino per Brignano e lo feci") dal loro amore è nata la piccola Martina, nel 2017.Per ora di matrimonio non se ne parla, anche se il pensiero non è del tutto acnato.attende un segnale dal suo uomo e spera che qualcosa si possa smuovere: "Aspetto, aspetto, aspetto… ma la proposta deve farla lui" nell'attesa, Brignano non ha mai fatto a meno di mostrare il suo grande sentimento per la sua fidanzata e con ...

