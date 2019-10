VIDEO Valentino Rossi MotoGP | GP Giappone 2019 | “Giornata positiva | vedremo se la pioggia

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : cosa può portare il nuovo stile di frenata a Valentino Rossi : Importante novità per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi nel corso delle prime due sessioni di prove libere della tappa nipponica ha provato il cambio del suo stile di frenata, passando da tre a due dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la ...

MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo : la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica pRossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il ...

MotoGp – Valentino Rossi e Uccio in pista a Misano : allenamento sulla… Ferrari [VIDEO] : Valentino Rossi e Uccio Salucci alla guida di una Ferrari oggi sul circuito di Misano: allenamento speciale per il Dottore Se alcuni piloti della MotoGp hanno deciso di rimanere in viaggio e restare lontani dalle loro case, dopo la partenza per la Thailandia ed in vista del trittico asiatico, c’è chi invece ha deciso di tornare in Italia, per un allenamento… speciale. Stiamo parlando di Valentino Rossi: dopo il Gp della ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Thailandia 2019 : “Ho sbagliato io alla curva 5 - sono andato largo” : Valentino Rossi mastica amaro per il nono posto conquistato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha commesso un errore importante nel suo primo run della Q2, finendo nella ghiaia di curva 5, compromettendo quindi il suo sabato. L’analisi del pilota di Tavullia sulle sue qualifiche si concentra ovviamente sulla caduta, spiegando di essere arrivato troppo largo per finire poi a ...

VIDEO MotoGP - David Munoz : “Pronto per la nuova avventura con Valentino Rossi” : Una delle notizie più corpose di questo fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP, esula dalla pista. Valentino Rossi nella prossima annata, infatti, avrà un nuovo capo-tecnico. Si chiude il lungo binomio con Silvano Galbusera, dato che la Yamaha lo dirigerà verso altre soluzioni, per cui il “Dottore” ha scelto David Munoz che un anno fa ha vinto il titolo assieme a Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2. ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Thailandia 2019 : “Sul giro secco siamo competitivi - ma dobbiamo lavorare sul passo” : La Yamaha arrivava a Buriram con qualche piccola preoccupazione dovuta ad una prima parte della pista molto veloce e dove il propulsore giapponese avrebbe potuto soffrire nei confronti dei principali competitors. Tuttavia, il venerdì di prove libere del GP di Thailandia 2019, ha sorriso a tutto il box e la M1 si è rivelata, per il momento, la più competitiva del lotto. Valentino Rossi ha chiuso in quinta posizione ma abbastanza vicino ai ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Thailandia 2019 : “L’anno scorso mi sono giocato il podio - occhio al meteo” : L’anno scorso un’ottima gara, chiusa purtroppo in quarta piazza. Quest’anno c’è voglia di provarci per il podio: si avvicina il week-end e torna il Mondiale di MotoGP che in programma ha il GP di Thailandia. A Buriram occhi puntati su Valentino Rossi che andrà a caccia della top-3 per rilanciarsi in questo finale di stagione. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia 2019: LE PAROLE DI Rossi ALLA ...

VIDEO – Valentino Rossi in sella ad una motocross in una location speciale : Sky Sport ha pubblicato un VIDEO in cui il campione di motociclismo Valentino Rossi va su motocross con i ragazzi dell’Academy Valentino Rossi protagonista su una pista che per lui è di casa. “Dopo una settimana di sosta il Motomondiale riparte dalla Thailandia, domenica 6 ottobre. Ma il riposo del pilota non è mai senza motori, e non fa certo eccezione Valentino Rossi. Che, anzi, ama trascorrere le giornate ad allenarsi con ...

MotoGp – Una canzone speciale per Francesca Sofia Novello : Pierino diverte la fidanzata di Valentino Rossi [VIDEO] : Pierino canta per Francesca Sofia Novello: la poesia per la fidanzata di Valentino Rossi è speciale Francesca Sofia Novello è apprezzatissima da tutti gli appassionati delle due ruote e dai fan di Valentino Rossi. La bella modella italiana ha fatto breccia nel cuore di tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità: tra coloro che la apprezzano particolarmente c’è anche Pierino, il famoso “cantastorie” che ha ...