VIDEO – Che gol ha fatto Di Maria

Lady Gaga cade giù dal palco insieme a un fan che non riesce a tenerla in braccio : il VIDEO : Brutta caduta dal palco per Lady Gaga. La popstar si stava esibendo in un concerto a Las Vegas quando è saltata in braccio a un suo fan che però mentre la teneva ha perso l’equilibrio, facendola cadere giù dal palco, a pochi centimetri dai fan in prima fila che hanno immortalato la scena in video diventati virali sui social. Fortunatamente la cantante non si è fatta nulla di grave e, dopo esser stata soccorsa dagli uomini della sicurezza ...

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - il VIDEO di unboxing mostra tutte le sue caratteristiche : Microsoft ha pubblicato un nuovissimo video dedicato ad Xbox Elite Wireless Controller Series 2, il nuovo Controller che offre funzionalità aggiuntive per i giocatori più hardcore e competitivi. Come ci si aspetterebbe, il video non solo offre un'ottima panoramica del Controller, ma offre anche un approfondimento delle sue funzionalità e di ciò che lo differenzia dal suo predecessore.Nel video sono presenti il ​​principale designer ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

Porsche Cayenne - Il giro a Vairano della Turbo - VIDEO : la Suv ad alte prestazioni per eccellenza. Nonché la più potente tra le auto a ruote alte di Zuffenhausen, elettrificate escluse. Stiamo parlando della nuova Porsche Cayenne Turbo, una delle cinque vetture protagoniste della prova speciale Club Tre Secondi che potete trovare sul numero di agosto di Quattroruote. Dinamismo di livello, ma il peso si sente. Sul nostro circuito la tedesca ha dato del filo da torcere alle rivali per merito di ...

Arrestato l’ultrà che uccise Belardinelli|Gli scontri : VIDEO Chi è il tifoso che appartiene al gruppo di Genny la carogna : In manette Fabio Manduca, 39 anni, è accusato di omicidio volontario. Era lui alla guida dell’auto, una Renault Kadjar, che investì l’ultrà del Varese rimasto ucciso durante le violenze che hanno preceduto il match del 26 dicembre 2018

Scherzo Tina Cipollari a Le Iene - lei voleva denunciare il figlio 'delinquente' (VIDEO) : Ieri sera, durante la nuova puntata de Le Iene in onda su Italia 1, è stato trasmesso un nuovo esilarante Scherzo che ha avuto come protagonista la star di Uomini e donne, Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi è caduta nella 'trappola' architettata dalla redazione del programma con il figlio primogenito Mattias, avuto dal precedente matrimonio con Kikò Nalli. Le Iene, infatti, le hanno fatto credere che suo ...

Presto potremmo non credere più a ciò che vediamo in VIDEO : C'è il caso dell'amministratore delegato di una società britannica che ordina di eseguire immediatamente un bonifico a sei zeri verso una società ungherese, senza spiegare perché. Oppure c'è Mark Zuckerberg che dice con voce tranquilla che con i suoi social network ha il controllo totale delle nostre vite. E poi c'è Matteo Renzi, che in un ‘fuorionda' fa pernacchie e gestacci al capo dello Stato. Questi casi hanno almeno tre cose in comune: la ...

Modern Love - la nuova serie antologica di Amazon Prime VIDEO. Nel cast anche Anne Hathaway e Andy Garcia : Modern Love - Anne Hathaway Otto racconti auto-conclusivi incentrati sull’amore. E’ questa l’idea di base di Modern Love, la nuova serie antologica in arrivo su Amazon Prime Video da venerdì 18 ottobre 2019. Ispirata dalla rubrica sentimentale – presente dal 2004 – del New York Time, la nuova produzione potrà contare su un cast d’eccezione, tra cui spiccano senz’altro Anne Hathaway e Andy Garcia, e ...

Hideo Kojima è sicuro che in futuro il mondo VIDEOludico e cinematografico si uniranno ancora di più : Attualmente si sta tenendo in questi giorni il Film Festival Cologne, in cui Hideo Kojima ha partecipato assieme a Nicolas Winding Refn, uno degli attori presenti all'interno di Death Stranding.Ebbene, in quest'occasione Kojima ha tenuto un panel intitolato "Death Stranding: dalla storia del cinema al gioco del domani". La passione di Hideo Kojima per il cinema è cosa nota e lo stesso sviluppatore ha detto che avrebbe voluto fare il regista. ...

Il VIDEO del ragazzo che picchia un altro ragazzo a Cagliari non mostra un’aggressione omofoba : Secondo la ricostruzione della Polizia postale i due ragazzi ripresi nel video stavano litigando per altre ragioni

Tommaso Paradiso : anche Elisa e Jovanotti (e molti altri) nel VIDEOclip di “Non avere paura” : Ecco chi sono tutti gli ospiti The post Tommaso Paradiso: anche Elisa e Jovanotti (e molti altri) nel videoclip di “Non avere paura” appeared first on News Mtv Italia.