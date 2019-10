Viaggio nel campo rom abusivo | Qui facciamo quello che ci pare

Ambiente - Viaggio nell'Italia "danneggiata" : tutti i trenta casi accertati : Presentato il primo rapporto Ispra-Snpa sull'azione dello Stato in materia di prevenzione, sono 30 i casi per i quali è...

L'agenda di Enrico - l'irresistibile Viaggio nel mondo di Lucherini. Riccardo Rossi va oltre la semplice intervista : Impossibile definirlo un nuovo format anche perché ci troviamo di fronte alla formula più antica del mondo : l’ intervista . Ma L’agenda di Enrico è qualcosa di più di un ‘domande e risposte’. E’ un viaggio esilarante e assurdo nel mondo del cinema, tra segreti e rivelazioni che a fatica troverebbero ospitalità in un normale talk televisivo. Enrico sarebbe Lucherini, press agent più famoso d’Italia che ha percorso l’ultimo mezzo secolo dello ...

Amazzonia - Viaggio nella comunità indigena di Sarayaku : tra riti antichi e nuovi smartphone : I Kichwa a nord dell’Ecuador difendono la foresta dall’assalto delle compagnie petrolifere straniere. Le donne rivestono ruoli di potere, i giovani studiano e partecipano ai “Friday for Future”. E la comunità si è aperta al turismo con un B&B nella giungla

Sky Cinema Ritorno al Futuro - un Viaggio nel tempo con la storica trilogia : Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, Sky propone un viaggio nel tempo con SKY Cinema Ritorno AL Futuro , un canale interamente dedicato all’imperdibile trilogia diretta da Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, disponibile per un intero weekend sul canale 303. Nell'ottobre del 1985 usciva nelle sale italiane Ritorno al Futuro , che ottenne l'Oscar per il miglior montaggio sonoro. Le avventure di Marty McFly e del ...

Viaggio nell'architettura sovietica : Arte esplora il mondo "dimenticato" delle rovine comuniste : Enormi monumenti di cemento o acciaio, simboli di un mondo che era e ora non è più. Città divise che continuano a vivere in un’altra dimensione anche dopo il crollo del muro di Berlino. L’architettura sovietica oggi incute quasi timore e raramente viene descritta o esplorata. Arte in Italiano lo ha fatto con 8 brevi cortometraggi. I video indagano la desolazione delle rovine dei monumenti e dei luoghi ...