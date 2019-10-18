romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 10:30: VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA Roma FIUMICINO E CASILINA SULLA Roma FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR PASSIAMO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LA PISANA E TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA C’è MOLTO TRAFFICO SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: C’E’ ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LE USCITE CASILINA LA PISANA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA BOCCEA E OSTIENSE E CODE E RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SEMPRE PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 08:35 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASSIA BIS E SALARIA E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E OSTIENSE E PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E OSTIENSE E PRENESTINA E NOMENTANA SULLA A1 FIRENZE Roma RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA SAN VITTORE E CASSINO IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PASSIAMO SULLA PONTINA CODE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A 24 ,A SEGUIRE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E APPIA PERMANGONO CODE SULLA NOEMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E APPIA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,RALLENTAMENTI TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PERMANGONO CODE SULLA NOEMENTANA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA RACCORDO E TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA NETTUNENSE,CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SULL’A24 Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE Roma;CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA SUL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI SULL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DA VIA DI ROCCA CENCIA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA ROCCA CENCIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA. MENTRE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DE LABARO E TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA E TIBURTINA. MENTRE PROPRIO SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE ...