romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma, Tangenziale Est, il 16 ottobre parte la seconda fase: Per info su deviazioni e modifiche alla viabilità ??… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 08:35… -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 08:35 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASSIA BIS E SALARIA E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E OSTIENSE E PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E OSTIENSE E PRENESTINA E NOMENTANA SULLA A1 FIRENZE Roma RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA SAN VITTORE E CASSINO IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PASSIAMO SULLA PONTINA CODE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A 24 ,A SEGUIRE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E APPIA PERMANGONO CODE SULLA NOEMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E APPIA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,RALLENTAMENTI TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PERMANGONO CODE SULLA NOEMENTANA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA RACCORDO E TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA NETTUNENSE,CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SULL’A24 Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE Roma;CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA SUL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI SULL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ANCHE PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DA VIA DI ROCCA CENCIA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA ROCCA CENCIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA. MENTRE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DE LABARO E TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA E TIBURTINA. MENTRE PROPRIO SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A24 Roma TERAMO PER UN CANTIERE MOBILE TROVIAMO CODE TRA CARSOLI–ORICOLA E VICOVARO-MANDELA NELLE DUE DIREZIONI. RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE DATA LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA. RESTANDO SULL’A24, IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TRATTO URBANO, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CENTRALE DEL LATTE, IL TRAFFICO ‘E TORNATO REGOLARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN CANTIERE MOBILE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO. SULLA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CENTRALE DEL LATTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INCOLONNAMENTI SULLA ...