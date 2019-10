Venezuela | peggiora l’emergenza migranti E c’è tantissimo da fare per proteggerne la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) di Giovanni Visone* In Italia li chiameremmoin transito. Qui li chiamano caminantes. Forse una parola più umana, concreta, per descrivere la pena quotidiana di chi ha dovuto scegliere di lasciare la propria casa spinto dalla fame e dalla paura di non avere più un futuro. Francesca Matarazzi, Emergency Coordinator di INTERSOS, è a Cucuta, al confine trae Colombia, dove l’immagine di questa umanità in cammino è diventata scenario abituale di una delle crisi umanitarie più gravi e, purtroppo, meno finanziate del 2019. E dove INTERSOS, nell’estate del 2019, ha avviato una nuova missione incentrata su interventi di protezione e accesso alle cure mediche. “Li vedi passare ogni giorno – ci racconta Francesca – li puoi seguire per giorni, da una tappa all’altra, senza riposo. Famiglie con bambini piccoli, anziani. Camminano. Camminano senza scarpe. Camminano ...

