Venezia : Polizia Stato - controlli antidroga - arrestato insospettabile albanese (2) : (Adnkronos) - La persona arrestata, sebbene conducesse una vita regolare, da insospettabile, nascondeva nel garage di pertinenza della propria abitazione un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, di vario genere, cocaina, hashish, pastiglie di ecstasy, idoneo a soddisfare le più svariate ric

Venezia - fuga di gas in cucina : la polizia locale evita l’esplosione : L’odore di gas era percepibile già dalle scale e si è fatto sempre più intenso una volta che la pattuglia del Nucleo polizia edilizia della polizia locale è entrata nell’appartamento. Se gli agenti fossero giunti più tardi il rischio di un’esplosione sarebbe diventato di minuto in minuto sempre più consistente. Grazie all’intervento della polizia locale, seguito da quello dei vigili del fuoco, invece, tutto è tornato ...

Concorso per diplomati - 47 agenti di polizia locale a Venezia : il bando scade 17 ottobre : Il Comune di Venezia ha pubblicato un bando di Concorso per 47 posti da agenti di polizia locale da assumere a tempo determinato. Sei posti verranno destinati presso la Città Metropolitana, i restanti presso il Comune di Venezia. bando per polizia locale: requisiti richiesti Per poter partecipare al Concorso è importante possedere, oltre a quelli generali, i seguenti requisiti: Diploma di maturità (per i titoli di studio conseguiti all'estero, ...

Venezia : tunisino arrestato dalla Polizia poche ore dopo scarcerazione : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - Aveva appena finito di scontare una pena per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 30 anni, quando è stato nuovamente arrestato dalla Polizia. Lo straniero pluripregiudicato è un noto spacciatore che per un po’ di tempo ha bivaccato nell’area di Mest

Venezia : tunisino arrestato dalla Polizia poche ore dopo scarcerazione : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – Aveva appena finito di scontare una pena per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 30 anni, quando è stato nuovamente arrestato dalla Polizia. Lo straniero pluripregiudicato è un noto spacciatore che per un po’ di tempo ha bivaccato nell’area di Mestre e Marghera prima di essere arrestato nel gennaio del 2018.Sabato scorso l’uomo è uscito dal carcere, da lì sarebbe ...

Venezia : polizia locale - in manette due fratelli rumeni per borseggio (2) : (AdnKronos) - Una radiomobile di servizio aveva nel frattempo raggiunto l'autobus a San Giuliano, per informare il turista danese di quanto gli era accaduto e potergli così restituire, poco dopo, il maltolto. Questa mattina i due ladri, dopo avere passato la notte presso la cella del Comando di Poli

Venezia : polizia locale - in manette due fratelli rumeni per borseggio : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Continuano le operazioni antiborseggio poste in essere dalla polizia locale di Venezia in Centro storico e a bordo di vaporetti ed autobus. Ieri pomeriggio agenti in borghese del Nucleo operativo del Servizio Sicurezza Urbana, hanno tratto in arresto, a piazzale Roma, d