Veneto | il re della sanità Mantoan nominato presidente Aifa | consiglieri chiedono

Veneto - 400 Pmi sotto il controllo della mafia : Nel corso degli anni, dal 2010 - quando ha iniziato a emergere un fenomeno prima di fatto quasi inesistente - al 2018,

Sfruttamento della prostituzione - arrestato in Veneto ricercato internazionale : Pescara - È stato arrestato a Conegliano Veneto (TV), in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo emesso in Romania per “detenzione materiale pornografico con Sfruttamento minori, istigazione, Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione” MAGUREAN Ion, 39 enne pluripregiudicato, vertice di un clan di cittadini rumeni responsabili, nel 2014, dell’induzione, Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di giovani connazionali ...

«Perizia falsa - fu un omicidio stradale». Svolta nel giallo dell’auto blu della Regione Veneto : Il direttore di Medicina legale di Padova aveva certificato: «Morì d’infarto un attimo prima di essere investito». Ma ora nove esperti lo smentiscono: «Il motociclista fu ucciso». Nei guai l’autista del super-burocrate della sanità e il luminare che lo scagionava Morti resuscitati e favori in Regione: l'istituto di medicina legale di Padova nella bufera " Troppi errori nelle perizie che decidono le sentenze"

Veneto - la raccolta firme per il riconoscimento della lingua ha fatto flop : solo 32mila adesioni : Il riconoscimento della lingua veneta con una legge dello Stato ha fatto flop. Non sembra interessare più di 32mila cittadini della regione, titolari del diritto di voto. Tanti sono coloro che, a distanza di otto mesi dal deposito in Cassazione, hanno firmato la proposta di iniziativa popolare che avrebbe dovuto avviare l’iter legislativo per la modifica della legge 482 del 1999. Per arrivare al numero previsto, ne mancano ancora 18mila, ...

Rischio salmonella - lotto di salame Veneto ritirato : l’annuncio del Ministero della salute : Il richiamo del lotto di salame a causa di Rischio microbiologico per i consumatori è stato annunciato oggi dal portale del Mistero della salute. Il prodotto interessato è un lotto di salame veneto a marchio "Il tagliere del re" venduto nei confezioni singole da 500 grammi ciascuna dalla catena ALDI.Continua a leggere

Meteo Belluno - Arpa Veneto : Settembre 2019 più caldo della norma [DATI] : Settembre 2019 in provincia di Belluno è risultato più caldo e un po’ più soleggiato del normale, nonché leggermente meno piovoso: lo rende noto Arpa Veneto, nella consueta analisi Meteo mensile. La prima decade del mese è stata instabile, a tratti perturbata, mentre la seconda si è dimostrata soleggiata e stabile, con caratteristiche quasi estive. Infine la terza decade si è rivelata alquanto variabile. Le temperature medie mensili sono ...

Veneto : Consiglio Regionale - i lavori della settimana (3) : (AdnKronos) - Giovedì 3 ottobre, alle ore 10.30, la Seconda Commissione consiliare permanente darà il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine ai Progetti di Legge della Giunta n. 464 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”, n. 465 "Legge di Stabilità Regionale 2020", n. 466

Veneto : Consiglio Regionale - i lavori della settimana (2) : (AdnKronos) - Mercoledì 2 ottobre, alle ore 13.00, la Sesta Commissione consiliare permanente audirà il referente del gruppo ‘ProgettaNevegalDomani’ per la presentazione dell'Agenda Strategica. La Commissione darà quindi il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine al Progetto di Legge n

Veneto : Consiglio Regionale - i lavori della settimana : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - L’agenda del Consiglio Regionale del Veneto si apre martedì 1 ottobre, alle ore 10.00, con la convocazione della Prima Commissione consiliare permanente che all’ordine del giorno ha innanzitutto l’illustrazione del Progetto di Legge n. 469 della Giunta ‘Seconda variazi

Maltempo in Veneto - Zaia : dall’Europa “altri 68 milioni di euro per danni della tempesta Vaia” : “Sono felice per la risposta del Parlamento europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il 30 ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - ancora temporali al Centro-Nord : criticità gialla su 7 regioni - arancione in Veneto [MAPPE e DETTAGLI] : Un’ampia area depressionaria, proveniente dal nord Europa, associata ad aria fredda in quota, porterà nelle prossime ore un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con piogge e temporali di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...