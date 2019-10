Valentino Rossi MotoGP | GP Giappone 2019 | “Ho provato diverse novità | domani vedremo il

MotoGp - Valentino Rossi e le novità della Yamaha : “non siamo ancora pronti. Leva del freno? Dico che…” : Il Dottore ha analizzato il lavoro svolto in pista oggi, soffermandosi anche sulla nuova Leva del freno provata nella seconda sessione di libere Obiettivo centrato per Valentino Rossi nella prima giornata di libere del Gran Premio del Giappone, il Dottore è riuscito a staccare il quinto tempo nelle FP2, mettendosi in tasca l’eventuale pass per la Q2 in caso di pioggia al sabato. AFP/LaPresse Tante cose provate dal pilota della ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi prove libere. Quartararo “anti-Marquez” - Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling : Era stato buon profeta Marc Marquez nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Lo spagnolo aveva previsto che il francese Fabio Quartararo sarebbe stata una “bega” non da poco. Il cronometro odierno ha confermato questa impressione perché, quando si è dovuto spingere e fare sul serio, l’alfiere della Yamaha Petronas ha fatto la differenza, ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : cosa può portare il nuovo stile di frenata a Valentino Rossi : Importante novità per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi nel corso delle prime due sessioni di prove libere della tappa nipponica ha provato il cambio del suo stile di frenata, passando da tre a due dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi cambia stile di frenata e passa alle due dita : Valentino Rossi le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi ha cambiato il suo stile di frenata, passando da 3 a 2 dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la leva del freno della sua Yamaha. Andiamo, quindi, a capire nel dettaglio cosa ha proposto il pilota di Tavullia nel corso delle prove libere ...

MotoGp - sospiro di sollievo per Meregalli : “Valentino Rossi? Dopo le FP1 mi ero preoccupato…” : Il Team Director della Yamaha ha commentato le due sessioni di prove libere andate in scena oggi a Motegi, tirando un sospiro di sollievo Giornata già decisiva a Motegi per quanto riguarda le Qualifiche del Gran Premio del Giappone, l’elevato rischio pioggia previsto per domani ha spinto i piloti a far segnare nelle FP2 i propri tempi migliori, così da staccare il pass per le Q2. AFP/LaPresse Obiettivo centrato per entrambi i piloti ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : Quartararo supersonico - Valentino Rossi strappa la top-5 [TEMPI] : Il pilota francese stacca il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, alle sue spalle Viñales e Marquez Continua il dominio della Yamaha a Motegi, anche nella seconda sessione di prove libere sono le moto giapponesi a piazzarsi davanti a tutti, con Fabio Quartararo che si prende il miglior tempo. AFP/LaPresse Il pilota francese del SIC Petronas ferma il crono sull’1:44.764, precedendo di tre decimi la ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Motegi : tripletta Yamaha nelle prime libere - l’unico assente è Valentino Rossi [TEMPI] : Viñales piazza la M1 ufficiale davanti a Quartararo e Morbidelli, solo dodicesimo Valentino Rossi ancora in difficoltà: buono il passo gara di Marquez e Dovizioso La Yamaha comincia alla grande il fine settimana di Motegi, piazzando tre moto davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Il più veloce in pista è Maverick Vinales che, proprio all’ultimo respiro, ferma il crono ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Fine settimana difficile - devo migliorare l’assetto” : Valentino Rossi si sta preparando per il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Motegi. Il Dottore sta faticando a esprimersi al meglio in questa stagione molto al di sotto delle aspettative e continua a pagare dazio nei confronti dei compagni di marca Fabio Quartararo e Maverick Vinales che invece stanno riuscendo a tirare fuori il meglio dalla Yamaha. Il centauro di Tavullia spera di essere protagonista in ...

MotoGp - Meregalli scarica Zarco : “non è più una nostra opzione. Problemi Valentino Rossi? Ecco cosa posso dire” : Il Team Director della Yamaha ha rivelato come sarà Folger il collaudatore della prossima stagione, soffermandosi poi sui Problemi del Dottore Il nome di Johann Zarco è stato tra i più chiacchierati nelle scorse settimane, il francese si è liberato dalla KTM e correrà le ultime tre gare con la Honda LCR, sostituendo Nakagami a partire da Phillip Island. AFP/LaPresse Il futuro del transalpino non sarà comunque alla Yamaha, come ammesso da ...

MotoGp – Valentino Rossi tra obiettivi e lavoro sodo - il Dottore sincero : “Zarco alla Honda? Un peccato perchè…” : Valentino Rossi non perde le speranze dopo una serie difficile di gare: le parole del Dottore nel giovedì pre-gara di Motegi I piloti della MotoGp sono arrivati a Motegi, dove domenica si correrà il Gp del Giappone, prima gara del trittico asiatico. La Yamaha arriva in terra giapponese motivata ma a caccia di miglioramenti che possano permettere ai piloti di essere più competitivi. AFP/LaPresse In particolar modo Valentino Rossi ha bisogno ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “E’ un weekend importante per noi. Dobbiamo risolvere i nostri problemi” : Valentino Rossi si proietta al pRossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2019 con tanta voglia di riscatto. A Motegi (Giappone), il campione di Tavullia deve assolutamente trovare la quadra per sperare di essere della partita per il podio. In un campionato che ha già premiato Marc Marquez, vincitore dell’ottavo titolo iridato in carriera, l’intenzione di Valentino è di aggiornare la statistica della top-3, ferma alla gara di ...