Una serie tv che è una rubrica che è un podcast

I fumetti di Bone diventeranno Una serie animata : Poche serie a fumetti sono state premiate tanto quanto Bone: la creazione di Jeff Smith, fumettista che aveva ideato questi personaggi già a dieci anni, ha ricevuto infatti un numero record di dieci Eisner Awards, i più prestigiosi riconoscimenti nel mondo della nona arte. E ora la notorietà di questo titolo è destinata a crescere ulteriormente: nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che Netflix ha acquisito i diritti per la produzione ...

Anna - Sky e Wildside produrranno Una serie post-apocalittica ambientata in Sicilia - di Niccolò Ammaniti : Anna, Sky ha ordinato Anna, una serie post-apocalittica ambientata in Sicilia e tratta dall’omonimo libro di Niccolò Ammaniti. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa, quando Sky ha presentato la serie tv Diavoli al MIPCOM, che attraverso il nuovo hub di produzione europeo, Sky Studios, l’azienda avrebbe aumentato il numero di originali prodotti, e la notizia di oggi rientra perfettamente in quest’ottica. Sky ha ordinato un ...

Uber diventa Una serie tv : Uber è materiale da serie tv? In tanti risponderebbero «no», qualcuno invece pensa il contrario, visto che Showtime ha annunciato una nuova serie. Il progetto ha già un titolo, Super Pumped: The Battle for Uber, lo stesso del libro di Mike Isaac, da cui trae ispirazione la serie. Saranno Brian Koppelman e David Levien a sviluppare il progetto: i due, già creatori di Billions - già rinnovata per la quinta stagione - ...

Modern Love è Una serie tv che commuove mostrando tutte le fragilità : https://www.youtube.com/watch?v=650Mt63HIBU Da circa 15 anni i lettori più appassionati del New York Times hanno un appuntamento fisso: ogni settimana, infatti, esce Modern Love, un rubrica (una column, come si dice in inglese) che racconta storie originali, appassionanti, spesso bizzarre ma sempre vere di coppie che si sono innamorate o lasciate. Nel tempo la rubrica è diventata anche un podcast e ora anche una serie tv dallo stesso titolo: ...

In Siria Trump ha fatto a Putin l’ultimo di Una serie lunga di favori : Roma. Se il presidente russo Vladimir Putin avesse potuto ottenere il finale perfetto per la sua campagna militare in Siria l’avrebbe immaginato così: l’America si ritira di colpo senza chiedere nulla in cambio, abbandona le sue postazioni militari nel nord del paese ai soldati russi, spinge i suoi

HBO sviluppa Una serie di Amy Adams e Laura Dern. NBC cancella Sunnyside e anticipa Will & Grace 11 : HBO sviluppa The Most Fun We Ever Had una serie prodotta da Amy Adams e Laura Dern. NBC cancella Sunnyside e anticipa il debutto di Will & Grace 11 (VIDEO) Il passaggio dal cinema alla televisione sta diventando sempre di più una strada trafficatissima. L’ultima notizia in questo campo riguarda una nuova serie che HBO sta sviluppando e che sarà prodotta dalle case di produzione di Amy Adams (Sharp Objects) e Laura Dern (Big Little ...

In Libano Una serie di grossi incendi ha provocato almeno 5 morti e molti feriti : In Libano si sono sviluppati grossi incendi che il capo della Protezione Civile ha definito come i peggiori ad aver interessato il paese da decenni a questa parte: i media locali parlano di almeno due morti tra i civli –

Grease : Rydell High - HBO Max ordina Una serie spinoff del film cult : Grease: Rydell High, HBO Max ordina una serie spinoff del film cult Grease, con nuovi e vecchi personaggi e ambientato nello stesso periodo del film. Se non vi bastano più le repliche di Grease che di tanto in tanto riempiono i palinsesti delle tv in giro per il mondo, tranquilli ci pensa HBO Max a voi, sempre che arrivi prima o poi in Italia. Il servizio streaming di casa Warner ha annunciato che produrrà una serie tv musicale che sarà diretto ...

L'incendio di Notre Dame de Paris diventerà Una miniserie : La cattedrale parigina di Notre Dame è stata vittima, lo scorso aprile, di un incendio che ha ne ha deturpato il tetto, creando danni ingenti che hanno spinto moltissime persone a donare denaro a sufficienza per poterla ricostruire. Simbolo di Parigi tanto quanto lo è la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris è un esempio di architettura gotica che, anche grazie a film come Il Gobbo di Notre Dame, sono entrati nell'immaginario collettivo. Non ...

Gigi D'Alessio e lo show con Vanessa Incontrada : "Sarà una show come una volta - lo stiamo scrivendo come Una serie tv" : Vent’anni che siamo italiani è lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che andrà in onda dal 29 novembre su Rai. "Sarà una show come si facevano una volta. Uno show vero", promette Gigi D'Alessio a Tvblog a margine della conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, Noi Due. Perché questo titolo?, chiediamo "Sono vent'anni che da Napoli sono arrivato in Italia con Non Dirgli Mai a Sanremo, e lo stesso per Vanessa Incontrada: ...