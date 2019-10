Un posto al sole | anticipazioni dal 21 al 25 ottobre | svolta sul caso Leone

Un posto al Sole : Giorgia Gianetiempo e Luca Turco - Rossella e Niko - in una romantica doppia intervista : Giorgia e Luca si raccontano ai nostri microfoni in una doppia intervista. Ecco come è nato l'amore tra Rossella e Niko di Un Posto al Sole.

Un posto al Sole : Luca Turco - alias Niko Poggi - intervista con "sorpresa" : Luca Turco, Niko di Un Posto al Sole, si svela ai nostri microfoni, con una video intervista arricchita dall'arrivo a sorpresa della sua compagna di set e di vita.

Anticipazioni Un posto al sole - 18 ottobre : il Giordano teme di avere investito Aldo : Il giallo relativo al ferimento di Aldo Leone sarà l'indiscusso protagonista della puntata di Un posto al sole di oggi 18 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, l'avvocato continuerà a lottare tra la vita e la morte, in terapia intensiva, mentre Diego vivrà dei momento di grande sconforto. La notizia relativa al rivale in amore lo lascerà impietrito dato che non ricorderà nulla di quanto accaduto la sera ...

Un posto al sole anticipazioni : Giulia e il “rapporto aperto” - Angela cosa ne pensa? : In questi giorni a Un posto al sole la trama di Aldo Leone (Luca Capuano) tiene tutti col fiato sospeso, ma stiamo per assistere anche agli sviluppi di una vicenda decisamente meno “al cardiopalma” (anche se, va detto, sta facendo discutere molto sui social network). Parliamo delle incertezze d’amore di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) che, dopo una lunga relazione a distanza con Denis (Corrado Tedeschi) e qualche tradimento ...

Un posto al sole - trame dal 21 al 25 ottobre : Diego viene indagato ed è irreperibile : Lunedì 21 ottobre riparte una nuova settimana di programmazione in compagnia della soap opera Un posto al sole, in onda con grande successo di ascolti nell'access prime time della terza rete Rai. Le anticipazioni su quello che vedremo rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno in primis il personaggio di Diego, il quale finirà nei guai dopo il terribile incidente ai danni di Aldo. Il figlio di Raffaele risulterà indagato e ...

Un posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2019 : Delia umilia Beatrice : Beatrice deve subire una pesante mortificazione mentre veglia Aldo in ospedale. Andrea intanto cerca di recuperare la fiducia di Alice.

Un posto al sole anticipazioni : FRANCO e ANGELA - ecco le novità : In questi giorni i telespettatori di Un posto al sole sono (e saranno sempre più) immersi nel mistero che riguarda l’attentato ad Aldo Leone (Luca Capuano), ma l’annata è tutto sommato ancora agli inizi e sono molti i ruoli di cui non conosciamo i futuri sviluppi. Un posto al sole spoiler: FRANCO e ANGELA, tutto in famiglia! Cosa succederà, ad esempio, a FRANCO (Peppe Zarbo) e ANGELA? I due negli anni sono stati protagonisti di ...

Anticipazioni Un posto al sole del 16 ottobre : Aldo in fin di vita in ospedale : La puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 15 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, scatenando accese discussioni nei social network. Una macchina ha investito Aldo Leone sotto l'appartamento di Beatrice. Tutto fa pensare al possibile coinvolgimento di Diego Giordano, sempre più ossessionato dalla sua ex fidanzata. Ma davvero è stato lui? La vicenda è così scontata? Sarà proprio questo il punto di partenza ...

