Un manifesto del Turismo a Scicli per il dopo Montalbano

Il curioso caso del consigliere comunale di Milano multato per un manifesto 'antifascista' : “Milano città aperta ma dice no alle adunate fasciste e razziste”. Per avere esposto questo striscione dal proprio ufficio in occasione del raduno sovranista organizzato da Matteo Salvini, il consigliere comunale Basilio Rizzo, storico esponente della sinistra cittadina, si è visto recapitare una multa di 500 euro (massimo edittale) dalla Polizia Locale. L'accusa è quella di avere violato il Regolamento del Decoro Urbano del ...

Al forum Coldiretti il manifesto dell’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica : Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas ...

Germania - attacco alla sinagoga. Il manifesto del killer era online dal 1° ottobre : Un attacco annunciato, e quindi evitabile, quello compiuto ieri ad Halle, in Germania, dal giovane neonazista Stephan Balliet. È quanto riferisce oggi la stampa tedesca, secondo la quale il killer di 27 anni avrebbe pubblicato online ben dieci giorni fa un manifesto coi dettagli dell'attacco messo a segno nella giornata di ieri e costato la vita a due persone.È stato Site, il gruppo di intelligence che monitora le minacce ...

Halle - manifesto del killer era on-line : 9.50 Stephan Ballet, l'estremista di destra che ha ucciso due persone e ne ha ferite altre due ad Halle, in Germania, ha pubblicato on-line un manifesto antisemita circa 10 giorni prima del blitz. "In rete è apparso un documento Pdf che sembra essere il manifesto dell'attentatore di Halle", scrive l'animatrice di Site,portale che monitora gli estremismi."Voglio uccidere il maggior numero possibile di anti-bianchi, preferibilmente ebrei"."Gli ...

Grande successo per il manifesto “green” del mondo dell’architettura : Il mondo dell’architettura si impegna a contrastare i cambiamenti climatici e scende in campo per la salvaguardia del nostro pianeta: l’Italian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency, il manifesto lanciato in Italia da Piuarch Studio, Schiattarella Associati, Archilinea, Park Associati, Michele De Lucchi Architects, Fuksas, Labics, ABDR, è stato firmato, in appena 20 giorni, da 232 studi a livello nazionale. Il nostro Paese si ...

Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in rotazione radiofonica - un manifesto dell’ottimismo (audio e testo) : L'accordo in settima+ che apre il nuovo singolo di Daniele Silvestri è quella giusta distensione che, in questi tempi dilaniati da guerre social e intolleranze riscoperte. Qualcosa Cambia è il brano di apertura de La Terra Sotto I Piedi, un disco che si fa megafono del nostro tempo ma anche carrozzone accogliente per insegnarci che non siamo soli, in questo contesto storico pieno di paura e smarrimento. Qualcosa Cambia sarà in ...

Presentato oggi a Milano l’evento ‘nnumari - obiettivo : la nascita del manifesto per la sostenibilità del Mediterraneo : Presentato oggi a Milano l’evento ‘nnumari, progetto nato da un’idea dello chef bistellato Pino Cuttaia. Dal 2 al 4 ottobre professionisti di vari settori si riuniscono a Licata per riflettere insieme ed elaborare un manifesto condivisibile che valorizzi la cultura e la sostenibilità della filiera del Mediterraneo. Un progetto che nasce dalla visione del Mediterraneo come patrimonio di tutti coloro che in territori simili compiono gesti uguali, ...

Il 17 settembre pubblicato manifesto a difesa della ricerca biomedica in Italia : Il Manifesto “Salviamo la ricerca Italiana” è stato già firmato dai premi Nobel della medicina Eric Kandel (2000) e Françoise Barré-Sinoussi (2008), e da scienziati Italiani come Silvio Garattini (Istituto Mario Negri di Milano) e Giacomo Rizzolatti (Dipartimento di neuroscienze, Università di Parma), oltre a migliaia di ricercatori. L’obiettivo dell’iniziativa è arginare una deriva antiscientifica che sta segnando il nostro Paese, e comunicare ...

La parabola dell’ex capo comunicazione M5s Debora Billi è un manifesto : Luigi Di Maio (foto: Giuseppe Ricciardiello/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) L’ex capo della comunicazione web del Movimento 5 stelle, la giornalista Debora Billi, ha salutato e se n’è andata. “Mi piace pensare che Gianroberto avrebbe approvato”, ha scritto su Facebook Billi, storica pasionaria grillina che ha seguito il Movimento in infinite battaglie. La decisione del partito, confortata dal voto della piattaforma ...