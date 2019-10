Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato arrestato l’ultra napoletano alla guida dell’auto che il 26 dicembre 2018 travolto è ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra Ultras prima della partita Inter Napoli in via Novara a meno di 2 km dallo stadio di San Siro a Milano si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontario nel corso dell’indagine di ...

Pensioni Ultime Notizie : Bellanova su Quota 100 “è inopportuna” : Pensioni ultime notizie: Bellanova su Quota 100 “è inopportuna” Intervistata al Corriere della Sera, il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova ha rilasciato dichiarazioni interessanti, anche sulla misura Pensionistica più discussa del momento, ovvero Quota 100, che Italia Viva, ricordiamo, vorrebbe abolire perché sperimentale, transitoria e creatrice di conseguenze importanti sul fronte della spesa pubblica e sul rischio ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Erdogan-Siria - ora una tregua - 18 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Erdogan-Siria, ora una tregua. Accordo trovato tra Europa e Regno Unito per la Brexit, 18 ottobre 2019,

Turchia Siria Ultime Notizie : cosa sta succedendo e chi sono i Curdi : Turchia Siria ultime notizie: cosa sta succedendo e chi sono i Curdi Prosegue l’offensiva turca nel nord-est della Siria in chiave anti-curda: il Presidente Erdogan continua a escludere la possibilità di un cessate il fuoco nonostante la minaccia di sanzioni Usa e gli attriti con l’Europa. Turchia Siria: il ritiro degli americani Dopo la decisione del Presidente Trump di ritirare i soldati americani stanziati nel Nord della Siria, il ...

