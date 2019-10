Ufficiale il concerto di Vasco Rossi a Imola nel 2020 | “Farò un festival rock”

Lana Del Rey in concerto a Verona sul palco dell’Arena a giugno 2020 - l’annuncio Ufficiale di Gianmarco Mazzi : Nonostante non sia stata (ancora) annunciata ufficialmente alcuna data italiana per il Norman Fucking Rockwell Tour da parte del management dell'artista, da qualche ora circolano rumors più che fondati su una presunta data di Lana Del Rey in concerto a Verona la prossima primavera. La cantautrice statunitense, che ha incontrato senza dubbio il maggior consenso di critica in carriera con l'ultimo album di inediti rilasciato alla fine di ...