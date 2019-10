Ucciso mentre passeggia con il figlioletto | preso il presunto killer

Vibo - Ucciso mentre camminava col figlio : killer arrestato dopo 8 anni : Il primo marzo 2011 Carmelo Polito venne ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che insieme ad un complice gli arrivò alle spalle e sparò incurante della presenza del bimbo, il quale si salvò perché non venne colpito. Adesso, i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro, hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio. Il presunto omicida ...

Vibo Valentia - fu Ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio : preso presunto killer : Carmelo Polito fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che con un complice gli arrivò alle spalle e sparò senza preoccuparsi della presenza del bambino. Il delitto, avvenuto a San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) risale al 2011. I carabinieri hanno ora identificato il presunto assassino: si tratta di Francesco Pannace, già detenuto.Continua a leggere

83enne travolto e Ucciso da auto mentre attraversa su strisce pedonali : Pescara - Un uomo di 82 anni è morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre attraversava la strada, a Montesilvano. Il mortale incidente è avvenuto lungo via Vestina, l'anziano, residente in quella zona, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione Sud-Nord, quando è stato travolto da un'automobile condotta da una 33enne, che viaggiava in direzione Cappelle ...

83enne travolto e Ucciso da auto mentre attraversa su strisce pedonali : Pescara - Un uomo di 82 anni è morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre attraversava la strada, a Montesilvano. Il mortale incidente è avvenuto lungo via Vestina, l'anziano, residente in quella zona, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione Sud-Nord, quando è stato travolto da un'automobile condotta da una 33enne, che viaggiava in direzione Cappelle ...

Ucciso con un pugno al volto mentre soccorre una donna aggredita : il signor Mario era un imprenditore : Mario Di Cristo, 79enne imprenditore del settore ortofrutticolo, era stato vittima di una brutale aggressione nei giorni scorsi. Stava tentando di difendere la responsabile di magazzino di un'azienda agricola di Policoro (Matera) da due uomini, che avevano preteso il pagamento di un asserito credito per la consegna di prodotti ortofrutticoli...Continua a leggere

Asse mediano - agguato di camorra : Ucciso un 50enne di Scampia mentre guidava : Un uomo è stato ucciso a Napoli mentre era alla guida della sua auto. L'agguato si è verificato lungo la strada provinciale 500 dell'Asse perimetrale di Melito-Scampia,...

Napoli - agguato camorra : Ucciso 51enne/ Pregiudicato freddato mentre era alla guida : Napoli, agguato di camorra in pieno giorno: ucciso il Pregiudicato Gennaro Sorrentino, dramma sull'Asse mediano di Scampia.

Asse mediano - agguato di camorra : Ucciso un 51enne di Scampia mentre guidava : Un uomo è stato ucciso a Napoli mentre era alla guida della sua auto. L'agguato si è verificato lungo la strada provinciale 500 dell'Asse perimetrale di Melito-Scampia,...

Una morte atroce. Pietro Ucciso a 18 anni mentre torna a casa. A dare l’allarme sua mamma con un accorato appello su Facebook : A dare l’allarme sua mamma con un accorato appello su Facebook. Un altro dramma sulle strade italiane. A perdere la vita, questa volta, un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Petrisol Vasile Cioroaba. La mamma lo cercava da sabato notte, ovvero da quando non l’ha sentito rientrare dopo una serata in discoteca con i suoi amici. Oggi il corpo senza vita di Vasile è stato trovato al lato di una strada di Palazzo Pignano, provincia di ...