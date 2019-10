Ucciso davanti al figlio, preso omicida

Fumentre camminava tenendo per mano ildi sei anni da una persona che insieme ad un complice gli arrivò alle spalle e sparò incurante della presenza del bimbo,il quale si salvò perché non venne colpito. Adesso, i carabinieri di Vibo Valentia, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro, hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Carmelo Polito,il primo marzo 2011 a San Gregorio d'Ippona. Si tratta di Francesco Pannace (32 anni),già detenuto perché coinvolto in un altro delitto(Di venerdì 18 ottobre 2019)