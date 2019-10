Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Alla vigilia della Leopolda, lo street artistto acon una nuova provocazione su Matteo Renzi. Il murale "Italia Morta Vivente", affisso nel Piazzale della porta al Prato, Leopolda, gioca sul nome scelto dall ex segretario del PD, per il suo nuovo movimento politico, Italia viva che da alcuni analisti è stato visto come il tentativo di Renzi di non morire politicamente dentro il Partito Democratico. "Italia Morta Vivente" arriva dopo "Le Tre Grazie", l'opera omaggio al nuovo governo giallo-rosso, apparsa anche sul Financial Times e che segna una nuova tappa nel racconto artistico diper le strade italiane.L'irruzione nel capoluogo toscano è stata l'occasione per porre l'accento su altri due temi di grande importanza, al centro del dibattito internazionale: l'immigrazione e l'offensiva militare turca in Siria. Il Banksy italiano, infatti, ha installato in ...

ilfogliettone : TvBoy torna a Firenze con tre nuovi murales - - ornella20211 : Italia Viva diventa 'Italia Morta Vivente': il blitz di TvBoy alla Leopolda - miluna : Esatto ! -