Tumori | nanomedicina personalizzata contro il cancro | al via il progetto “Cathena”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lo studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente nel tessuto malato la quantità di farmaci antitumorali, modificando opportunamente lo stato fisiologico della parte interessata dal tumore prima della somministrazione dell’agente terapeutico. E’ l’obiettivo delCathena – Cancer THErapy by Nanomedicine, che punta a verificare, a livello preclinico, la possibilità di utilizzare un pre-trattamento farmacologico oppure un trattamento basato sull’applicazione di radiazione focalizzata sulla lesione target che aumenti la permeabilità dei vasi e di conseguenza migliori l’accumulo selettivo nelle zone affette da patologia oncologica. Ad oggi la lotta, seconda causa di morte dopo le patologie cardiovascolari, rimane uno delle maggiori tematiche da affrontare a livello mondiale. Le terapie farmacologiche ...

