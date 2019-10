Trump 6- | Putin 8 | Europa 4 E poi Le pagelle Realpolitik sulla Siria

SIRIA - INTESA TURCHIA-USA/ Trump e Putin si dividono Erdogan e Assad : Il cessate il fuoco in SIRIA è solo l'ok alle annessioni turche da parte di Trump, che intanto si accorda con Putin sul futuro della SIRIA di Assad

In Siria Trump ha fatto a Putin l’ultimo di una serie lunga di favori : Roma. Se il presidente russo Vladimir Putin avesse potuto ottenere il finale perfetto per la sua campagna militare in Siria l’avrebbe immaginato così: l’America si ritira di colpo senza chiedere nulla in cambio, abbandona le sue postazioni militari nel nord del paese ai soldati russi, spinge i suoi

L'Ue balbetta davanti a Erdogan - Trump rompe con tutti - Putin giganteggia : Negli Usa è stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che c’è stato un massiccio intervento russo nelle elezioni americane tramite internet, mentre invece sono emersi indizi ma non “la pistola fumante” per quello che riguarda gli incontri fra emissari russi e uomini di Trump da lui delegati. Ciò al netto della vicenda in corso riguardante l’Ucraina su cui si è aperta la questione ...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

INVASIONE TURCHIA IN SIRIA/ Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin : probabile che l'attacco turco sia concordato con Russia e Usa, e che non uscirà dai 'binari'. In caso contrario, tutto può succedere

INVASIONE TURCHIA IN SIRIA/ Biloslavo : lo stop di Trump spiana la strada a Putin : Il conflitto tra TURCHIA e curdi al momento è scongiurato, visto che le truppe americane non se andranno. Ma il vincitore in SIRIA è Putin

Da Caserta agli Usa : così lady fashion Simona imbarazza Trump e Putin : «Il professore che aveva promesso le mail della Clinton allo staff di Trump è una spia al servizio dell?intelligence italiana o, comunque, dei Servizi occidentali». Ne...

Trump-Zelensky - Putin : nulla di male : 20.30 Il presidente russo Putin nella telefonata tra il presidente Trump e il leader ucraino Zelensky non vede "nulla di compromettente". Per quella telefonata Trump è accusato di aver sollecitato indagini ucraine su Joe Biden,suo rivale alle presidenziali, e sul figlio. Interpellato su un possibile incontro di Trump con il presidente iraniano Rohani, Putin dice: "Il dialogo è sempre meglio di ogni scontro",sottolineando la scelta "pragmatica" ...

SCENARI/ Gasdotti e truppe - Trump e Putin - non - si "parlano" in Bielorussia : Bielorussia e Stati Uniti sono tornati a parlarsi. Minsk intende giocare un ruolo strategico di primaria importanza, non solo tra Russia e Usa

Cnn : al G7 asse Trump-Conte anti Putin : 1.26 Il presidente americano Donald Trump si è scontrato con i leader del G7 sulla possibilità di reinserire la Russia nel gruppo. Il confronto si sarebbe acceso durante la cena, secondo quanto riporta la Cnn. Trump avrebbe insistito anche per mettere al voto una decisione su Putin, ma poi ci avrebbe ripensato perché non aveva i voti necessari. Secondo la Cnn, solo il premier italiano Giuseppe Conte lo avrebbe sostenuto.

Trump : inviterò Putin al G7 2020 negli Stati Uniti : E’ “certamente possibile”. Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto, prima dell’incontro con il premier britannico Boris Johnson alla domanda se ha intenzione di invitare la Russia al G7 del 2020 che si terrà in America.Johnson per Trump è’ “l’uomo giusto” per la Brexit, assicurando che Boris Johnson “non ha bisogno di consigli” e tornando a ribadire che un ...