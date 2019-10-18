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Traffico Roma del 18-10-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 17 | 30 SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E ...

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Traffico Roma del 18-10-2019 ore 17:30 (Di venerdì 18 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD. DISAGI AL Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA,  TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI DI SEGUITO TRA LO SVINCOLO A24 E APPIA SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE STADIO  DALLA TIBURTINA ALLA SALARIA  CODE  IN USCITA DA Roma  SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA  LA TANGENZIALE EST E PALMIRO TOGLIATTI FILE CHE RITROVIAMO SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI,  I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480. ALL’AUDITORIUM PARCO ...
Fonte : romadailynews

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