Traffico di migranti | il giornalista Nello Scavo sotto tutela dopo l' inchiesta su Bija

Migranti - boss del Traffico libico “Bija” al tavolo con i funzionari italiani durante i negoziati di Mineo del 2017 : pubblicate le foto : Ora ci sono anche le foto che lo dimostrano: riunito al tavolo delle trattative al Cara di Mineo l’11 maggio 2017, semi nascosto tra le altre autorità libiche arrivate in Sicilia per negoziare il blocco delle partenze di profughi e Migranti dalla costa africana con i funzionari italiani, c’era anche Abd al-Rahman al-Milad, il famigerato Bija a capo dei guardiacoste di Zawiya. Quello che un mese e mezzo dopo l’Onu riconosce come ...

Secondo l’Onu la Libia è corresponsabile del Traffico di migranti : Foto di Benjamin Lowy/Getty Images Uomini e donne intercettati in mare solo per essere condotti in centri di detenzione non ufficiali, dove saranno torturati, posti in schiavitù, stuprati e infine rivenduti ai trafficanti, da funzionari del governo corrotti e senza scrupoli. A puntare il dito contro le autorità libiche questa volta non è un organizzazione umanitaria, ma un rapporto ufficiale delle Nazioni Unite, redatto servendosi delle ...

Pm Salvatore Vella all'Onu per incontro su Traffico migranti : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella oggi partecipa come primo relatore all'incontro sul "Smuggling - traffico di migranti" presso l'Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati d