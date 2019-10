Tra M5S e Italia Viva è battaglia su contante e Q100 | Renzi ancora tace ma è critico

M5s - Piera Aiello : “Io Tra le 100 donne più influenti al mondo per mia lotta antimafia? Sono felicissima - ma anche imbarazzata” : “Per 28 anni ho vissuto nell’anonimato e tutta questa attenzione ora mi crea imbarazzo e disagio. Sono felicissima, intendiamoci, è solo che Sono una persona molto umile, quindi tendo sempre a stare dietro le quinte”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Piera Aiello, deputata del M5s e testimone di giustizia, commenta la menzione della Bbc, che l’ha indicata come una ...

Trasporti : M5S - bene impegni De Micheli su mobilità sostenibile : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Quanto riferito dalla ministra Paola De Micheli, in audizione in commissione a Montecitorio, è in linea con la nostra visione su Trasporti infrastrutture e mobilità. Siamo soddisfatti che tra gli impegni prioritari ci sia quello per una maggiore sicurezza stradale, sulla quale il MoVimento 5 Stelle si è costantemente prodigato: la ministra ha annunciato che nella manovra verranno rifinanziati con 60 ...

La manovra lascia sTrascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm - poi M5S rievoca la "manina" : Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano ...

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte vero capo del M5s ma si vergogna a dirlo. Con chi sarà la sfida a sinisTra" : Il premier Conte sostiene di essere sopra le parti e di svolgere un ruolo di rappresentanza, sintesi e indirizzo delle quattro sinistre che reggono il suo governo. In realtà nello scorso fine settimana egli è stato, con Grillo, la star della festa dei dieci anni di M5S, a Napoli. Sul palco, Di Maio

Calabria : fondi Metro a rischio - follia amminisTrativa M5S : Roma – “Come se non bastasse la lunga antologia di inefficienze della Giunta Raggi a Roma, oggi emerge l’ennesima follia amministrativa targata 5 Stelle: i ritardi nella firma delle delibere necessarie stanno mettendo in pericolo gli stanziamenti per le Metro A e B”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Si tratta di fondi destinati a importanti lavori di ammodernamento sulle linee della Metropolitana che ...

Manovra - tetto dei contanti a 1000 euro e deTrazioni in base al reddito Le misure Quota 100 - scontro Pd-M5S : salta vertice : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Quota 100 : braccio di ferro Tra Pd e M5S Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Alleati coltelli : su Quota 100 e Roma è resa dei conti Tra renziani e M5s : Alleati di governo ma a dir poco distanti nelle polemiche giornaliere: tra Italia Viva e Movimento 5 stelle sono "botte da...

Trasporti : M5S - ‘mai incarichi a Moretti - speriamo sia boutade’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Le voci che vogliono l’ex numero uno di Ferrovie Mauro Moretti con un incarico al Mit non stanno né in cielo né in terra. Siamo convinti che si tratti di una boutade di cattivo gusto e auspichiamo che il ministro Paola De Micheli faccia al più presto chiarezza in merito. Ricordiamo che il manager in questione è stato condannato in primo e secondo grado per la strage di Viareggio, e non è ...

Travaglio : “Grillo ha invitato il M5s a cambiare perché sta cambiando tutto. Il Pd di Zingaretti non è quello di Renzi” : “Italia 5 Stelle? Grillo ha fatto un discorso in cui spiega che sta cambiando tutto. Quindi, invita il movimento a cambiare, riconoscendo chiaramente che con la Lega non si riusciva a cambiare. Quando mai la Lega è stata ambientalista? Ieri Berlusconi, alleato della Lega, a una domanda su Greta Thunberg ha risposto con una barzelletta sul Viagra e tre stangone svedesi”. E’ il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al ...