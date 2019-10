“Torneremo ancora” | il nuovo album di Franco Battiato

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Esce oggi l'ultima opera di, l'annunciato "Torneremo ancora", su Cd e doppio Lp. Il tamburellante annuncio di questi giorni ha voluto quasi smentire le notizie catastrofiche sullo stato di salute del maestro siciliano. Resta il fatto che i motivi di salute hanno costretto da un paio d'anni l'artista a ritirarsi dalle scene, ma - assicurano i suoi collaboratori - non gli hanno impedito di partecipare alla lavorazione dell'e dell'inedito - scritto e composto dacon Juri Camisasca - che da' il titolo all'intero progetto e di cui e' in lavorazione il videoclip. All'interno, anche 14 tra i brani piu' rappresentativi della sua opera, registrati durante le prove di alcuni concerti nel 2017 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli."Nelle versioni con la Royal Philharmonic Concert Orchestra ho trovato nel suono, nel colore ...

SkyTG24 : Non sale su un palco da anni per problemi di salute ma questo non gli ha impedito di lavorare a “Torneremo ancora”.… - chetempochefa : 'La vita non finisce è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi torneremo ancora anc… - Agenzia_Ansa : Spiritualità e poesia nel brano inedito 'Torneremo ancora' di Franco Battiato, contenuto nel nuovo cd che porta lo… -