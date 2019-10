Torino | uccide il vicino di casa a colpi di fucile e fugge | è caccia all’uomo nella zona

Torino - sparatoria in strada a Pinasca : uccide il vicino a colpi di fucile da caccia : l delitto in una borgata del piccolo comune nel Pinerolese. Dalle prime informazioni pare che dopo una sparatoria in strada sia rimasto a terra il cadavere dell'uomo, Asuntino Mirai originario di Muravera nel sud della Sardegna, aveva 66 anni.Continua a leggere

Torino - colpisce la moglie con un oggetto fino a ucciderla : fermato un 65enne : Uccide la moglie con una limetta da modellismo. Un altro femminicidio, l'ennesimo. Questa volta la tragedia si è consumata in un appartamento al settimo piano di una palazzina a Torino, in corso Orbassano. Per cause ancora in corso di definizione, un uomo, italiano, di 65 anni oggi ha ucciso la moglie, massacrandola usando come arma una limetta usata dagli appassionati di modellismo. L'uomo avrebbe ucciso la moglie di 64 anni dopo un litigio: ...