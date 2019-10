Tokyo 2020 – Che disastro in Giappone | il Tifone Hagibis colpisce ancora | frane e

Olimpiadi 2020 – Tokyo - niente maratona : troppi 40 gradi - si corre a Sapporo. E scoppia la polemica : Il CIO ha deciso di spostare la maratona di Tokyo 2020 nella città di Sapporo, a causa dei 40° gradi estivi di Tokyo: la governatrice dell’area di Tokyo non la prende bene Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di spostare la maratona (e la marcia) delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a Sapporo, nell’isola di Hokkaido, per motivi climatici. In effetti, i 40° con l”85% di umidità che Tokyo raggiunge in estate sono ...

Ginnastica artistica - Marco Lodadio : “Non ho paura ad essere considerato uno dei favoriti per le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Marco Lodadio e il sogno del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano, cresciuto esponenzialmente nelle ultime due annate, ha trovato nella recente rassegna iridata di Ginnastica artistica a Stoccarda (Germania) la propria sublimazione: un argento che, per la maestria e le qualità esibite sugli anelli, ha un valore dorato. L’azzurro ha così confermato la propria ascesa, rientrando nella top-3 in eventi di fascia alta. Una costanza di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Per vincere l’oro serve… l’igiene personale! Gran Bretagna a lezione su come ‘lavarsi correttamente le mani’ : La Gran Bretagna avrà l’igiene personale dalla sua parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli atleti britannici infatti seguiranno dei corsi su come lavarsi correttamente le mani Cosa serve per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Talento, sensa dubbio; tanto allenamento, è la base; ma ciò che fa la differenza è… l’igiene personale! Strano ma vero, una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 16 ottobre - l’inseguimento maschile cerca punti pesanti per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei 2019 di Ciclismo (16 ottobre) – La presentazione delle gare (16 ottobre) Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei su pista 2019, in programma da oggi fino a domenica 20 presso l’Omnisport di Apeldoorn, in Olanda. Saranno cinque giorni fondamentali in previsione della qualificazione olimpica di ...

Atletica - obiettivo preciso per la Nazionale Italiana : si punta a qualificare 5 staffette a Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana punta ad avere tutte e cinque le staffette ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sarebbe un risultato storico Due staffette in finale, due record italiani, tre finali sfiorate. Dai Mondiali di Doha emerge un quadro incoraggiante per i quartetti azzurri, senza dubbio tra le note più positive dell’intera spedizione in Qatar. La rassegna iridata del Khalifa Stadium ha detto che l’Italia corre sempre più veloce e che ...

Guardian : gli atleti britannici verranno allenati a lavarsi le mani prima di Tokyo 2020 : Il Guardian riporta un’originale notizia che riguarda gli atleti britannici che prenderanno parte a Tokyo 2020. Per loro l’Institute of Sport inglese raccomanda agli atleti di utilizzare SureWash, un programma di allenamento online utilizzato dai professionisti del SSN, prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici del prossimo anno. In pratica gli verrà insegnato come lavarsi le mani. Lo studio parte dal fatto che la maggiore causa che ...

Accordo Eurosport - Twitter - partnership sui contenuti di Tokyo 2020 : Discovery ed Eurosport, Home of the Olympics in Europa, annunciano una partnership con Twitter per la pubblicazione di contenuti e la vendita di spazi pubblicitari dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una collaborazione che amplifica la copertura digital delle Olimpiadi su Eurosport in 16 mercati europei. L’Accordo consentirà agli utenti di Twitter di vivere le fasi salienti dei Giochi Olimpici grazie...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : le Fate vogliono riprovarci! Il bronzo ai Mondiali è un trampolino - l’Italia sogna il colpaccio a Tokyo : Il mirino ora è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano nove mesi all’evento più importante del quadriennio ma bisogna già incominciare a lavorare per farsi trovare pronti al grande appuntamento che andrà in scena nella capitale nipponica dal 24 luglio al 9 agosto. Le Fate sono tornate a Brescia nella giornata di ieri e hanno fatto festa per la medaglia di bronzo conquista nel concorso a squadre dei Mondiali, l’impresa ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Brasilia : 7 azzurri virtualmente qualificati a Tokyo 2020 : Il recente Grand Slam di Brasilia 2019 ha regalato alla Nazionale italiana di Judo diverse soddisfazioni e questi ottimi risultati hanno contribuito ad un bel passo in avanti dei nostri portacolori nei ranking valevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. In particolare Odette Giuffrida (prima in Brasile nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno ipotecato il pass a Cinque Cerchi balzando in quinta posizione nelle ...